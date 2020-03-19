「病毒雖可怕、家人的愛無敵」　台中都發局長臉書po文鼓勵小孩也惹哭網友

▲▼台中市都發局長黃文彬自主檢疫後臉書發文，真情流露惹哭網友。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市都市發展局長黃文彬因為自美返台的兒子住院後，自己也主動請假在家自主檢疫，引起社會關注，黃19日下午透過臉書表達為人父親很想抱抱久未見面、卻不能擁抱兒子的遺憾，他還說，「也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵」、「我想告訴你，爸爸愛你，會永遠陪著你」，真情流露惹哭一堆網友。

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黃文彬在臉書內容:

「我是一個局長，也是一個爸爸。

相信全天下父母的心情都是一樣的，想的都是愛著孩子、怎樣保護孩子。此刻，雖然見不到他，但我好想抱抱他，跟他說：未來無論怎樣，爸爸都會一直陪在你身邊。

身為臺中市都發局局長，我要以身作則，孩子還沒確診前，即便我不一定有感染風險，但還是選擇主動好好待在家中，保護我的同仁，保護這座城市。

看到外界有許多人質疑，容我說明一下，17號晚上十點多，我才見到兒子，兒子從房間裡出來，戴著N95口罩，喊了一聲「爸爸」。我很清楚防疫的規定，忍著沒有刻意走向前去，保持著距離回了一聲「你回來囉」，那一秒，心情很複雜。

我好想給兒子一個擁抱，但我們家跟老人長輩同住，他的懂事與防疫意識高到讓人心疼，自美返台回到家後，就一直待在房間裡，除了上廁所都沒踏出房門。要不是疫情，我一定會像往常見面一樣，抱著他說：「兒子我愛你，好久不見餒，歡迎回家」。

18號早上，兒子喉嚨不舒服，獨自戴著口罩主動去醫院檢查，醫生說，他剛自美返台，直接收容檢驗，比較妥當，我聽到消息後，暫停手邊的工作，立即返回家中，也請外界不要擔心，市府已經啟動嚴密防疫，相關會議和公務行程，所有同仁都有配戴口罩，間隔座位，降低任何可能的風險。

最後我想說，也許疫情還會持續一段時間，也許病毒讓人害怕，但家人間的愛，無敵。

兒子，如果你在醫院透過手機看到爸的這篇PO文，我想告訴你，爸爸愛你，會永遠陪著你。」

不少網友看了以後，紛紛留言深受感動，「看完都要哭了啦」、「我都要哭了」、「局長加油」、「看完真的會哭」、「強者我學長」、「你自主防疫意識很高」、「為人父母的心情，我都懂」等，惹哭一堆網友。

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