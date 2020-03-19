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毒王逃出武漢拒隔離「害9人染病」　躲棉被哭「不後悔」要討清白

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▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

▲韋震工作的水果市場距離海鮮市場約2公里。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

廣西來賓市男子韋震在武漢的華南水果批發市場工作，過年期間返回老家，沒有向防疫單位回報，還四處趴趴走，導致9人被直接、間接感染。來賓市共才11名確診者，與韋震有關的就超過80％，他因此被冠上「毒王」稱號，難過表示，因為害老婆的家人染病，住院期間天天跟老婆吵架，壓力大到常躲入被子偷哭。

根據《紅星新聞》報導，韋震工作的水果批發市場距離華南海鮮市場約2公里，1月23日武漢「封城」之前，他搭車返回來賓過年，但沒有依照規定向防疫單位回報，「當時疫情也沒那麼嚴重，我也不知道回來需要向上面報備。」

報導提到，當地社區人員1月25日接到居民反映，向韋震進行勸導，要求執行疫情防控規定並居家隔離觀察，但韋震拒不執行，還四處趴趴走，跟老婆到當地寺廟燒香，多次返回自己父母親家吃飯；老婆的母親病重時，兩人還一起到娘家所在村莊看望老人；老人去世後，還去守孝。

▼韋震在「封城」前離開武漢返回老家。

▲▼ 武漢肺炎／湖北封城。（圖／路透）

來賓市截至3月16日，共確診新冠肺炎病例11人，其中韋震所引起的直接間接感染者被確診9人，韋震也因涉嫌妨害傳染病防治罪，被來賓市興賓區檢察院依法批准逮捕，成為來賓市首例涉疫情刑事案件，還被居民們冠上「毒王」稱號。

韋震表示，由於感染者之中，有一些人是老婆的親屬，老婆對他相當不滿，兩人住院期間天天為了這件事情跟吵架，「一聊起這個話題，雙方的火氣就衝了上來。」

韋震指出，那段時間，自己差點就被壓力壓垮，事發後，外界輿論鋪天蓋地對他進行抨擊，為此，只能盡量減少閱讀新聞，「晚上有時會躲在被子裡偷偷抹眼淚甚至失聲痛哭。」

不過，韋震也說，住院期間並非大家都對他惡言相向，「邕武醫院的醫護人員都很關心他，畢竟這個病，也不是我想得的。」

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

韋震出院隔離期滿之後，馬上就要面對司法機關提起的訴訟，他認為，這是他洗清「罪名」的機會，「到底我是不是『毒王』，法庭上得講證據！」

韋震提到，他從武漢回來後到發病，期間共經歷14天，正好達到居家隔離期限的臨界點，且他的老婆是交通疏導員，整天在外面接觸人，而且從娘家守孝回來後，夫妻兩人才先後被確診，「說不定是妻子娘家那邊的人感染，才傳染給我們倆的。」

雖然韋震自認不是官方所說的「直接間接感染了9人」，但最終法院怎麼判決，他心裡也沒譜，「要是法院判決有罪，我也會接受；若判無罪，希望能在媒體上還我一個清白，畢竟戴上『毒王』的名頭，對以後工作、生活影響都很大。』

不過，韋震沒有依照防疫規定隔離確是事實，他說，春節期間回家陪父母吃飯是他多年來的習慣，其次，當時老婆的母親病重，傷心得無法自行開車回去，作為丈夫，他肯定要開車送她回村，「但我當時待了不到十分鐘就離開了，我並不後悔當時的選擇。」

韋震還說，被冠上「毒王」稱號以後，對小孩的影響很大，「我女兒正在上初三（國三），相關新聞發出來後，女兒受到影響，雖然她並沒有責怪我，還經常發信息安慰我，但我覺得挺對不起她。」

▲▼武漢.武漢肺炎,武漢華南海鮮市場,新型冠狀病毒。（圖／路透社）

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