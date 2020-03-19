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外籍男地鐵「脫口罩抹口水」 　他身分曝光急道歉：開玩笑拍惡搞片

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▲外籍男在地鐵上偷偷抹口水到扶手上。（圖／翻攝自網路）

▲外籍男在地鐵上偷偷抹口水到扶手上。（圖／翻攝自網路）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球延燒，但18日有一部影片在網路上瘋傳，一名外籍男子在地鐵上拿下口罩，之後偷偷抹口水在扶手上「播毒」，引起網友一陣恐慌。一名疑似涉事男子深夜緊急道歉，稱自己輕視了疫情嚴重性，只是想拍惡搞影片開玩笑。

影片中可見，一列由銅鑼灣開往天后的列車上，一名身穿黑色背心外套的的外籍男子站在車門附近，四處張望之後默默把口罩拉下，將右手手指放入嘴巴內，之後抹口水在扶手上，在若無其事把口罩戴上，當時坐在旁邊的乘客沒有發現他的行為。

港鐵表示，對於妄顧公共衛生的行為，予以強烈譴責，認為無視公德的行為，是與香港社會全城抗疫的決心背道而馳，已經就事件報警。在列車到達終站時，清潔工人會為車廂內乘客經常接觸到的設施，例如扶手等清潔消毒，列車每晚收車返回車廠後，亦會徹底清潔消毒。

▲外籍男在地鐵上偷偷抹口水到扶手上。（圖／翻攝自Joel Werner臉書）

到了18日接近午夜，疑似當事男子華納（Joel Werner）在臉書發緊急以中英文發文，希望為今天在港鐵上的行為向全港市民道歉，稍早已致電香港警方及港鐵公司解釋拍攝該段影片的緣由。他也指出，在拍攝影片前後都有消毒雙手與扶手。

華納表示，「我輕視了當下疫情的嚴重性而拍攝了一段惡搞短片然後私下發了給幾位朋友，我現在明白這樣做是不應該的，拿一個全球大流行的疫情來開玩笑實屬不當。」

據了解，華納的臉書顯示其畢業自史丹佛大學，並在香港營運一間基金公司Solitude Capital Management，是公司高層。但發道歉之後，華納已將這些資料隱藏。

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