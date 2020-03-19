芝山里長3/12揪團斯里蘭卡10天遊　士林區公所證實：他問過1922

▲北市里長揪團去斯里蘭卡10天。（圖／達志影像／美聯社）



記者董美琪／綜合報導

農曆春節一月底，全台開始關注疫情發展，不過至今仍有很多民眾在這期間出國趴趴走，引起熱議。日前才有新北市里長執意率團出國挨轟，北市府日前才信誓旦旦說6月30日前里鄰活動都取消，沒想到18日再傳出士林區芝山里里長魏雅郁率團出國，前往斯里蘭卡玩，一行人在3月12日出發、預計3月22日返台。對此，台北市士林區公所副區長陳冠伶回應，「里長他們目前正在斯里蘭卡，他有諮詢過1922才成行」。

台北市國民黨籍芝山里長魏雅郁，被爆3月12日帶團出發前往斯里蘭卡旅遊，國民黨北市議員陳重文也證實此事，並表示旅遊行程非5天4夜，是10天。

陳重文接獲爆料，有人貼出LINE群組截圖，稱里民找不到鄰長，一問才知鄰長跟芝山里長一起斯里蘭卡5天4夜遊「里長出去，還有配偶不用錢，去斯里蘭卡團費5萬多。」當地居民獲悉後，直呼太誇張了，怒PO對話紀錄到臉書社團「Gangs of Tian Mu 天母幫」。

對此，士林區長江慶輝受訪證實，市府3月16日行文給12區公所取消里鄰活動，芝山里長魏雅郁當時已經出國，里長是「自費私人行程」，與自己的家人、朋友出國遊玩，並非帶里民出國，也沒有用到公費，一切合法。另外，出國前，該目的國也是合法可旅遊的狀態，也都有依照程序請假。

根據《民視新聞網》，台北市士林區公所副區長陳冠伶受訪表示，芝山里長一行人確實到斯里蘭卡，旅行的花費不是用公費，屬是私人行程，有些是他的親友，並表示該里長出發前有報備。

陳冠伶表示，里長原本有猶豫該不該出發，但因為事後有諮詢過1922等單位，得知斯里蘭卡還不是疫區，才照常行程，已告知里長一有狀況，就要回報。

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