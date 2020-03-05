阿伯撿到悠遊卡3天爽嗶8次　搭「免錢捷運」下場慘賠13倍

▲黃男拿著別人的悠遊卡搭捷運。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關）

記者黃翊婷／新北報導

61歲的黃姓男子去年9月22日晚間9時許在新北市板橋區的公車站撿到一張悠遊卡，但他並沒有將卡片送到警局等單位招領，反而在3天內爽刷8次，又是搭捷運又是到超商消費，前後一共花掉217元，最後被新北地院法官依侵占遺失物罪判賠3000元，相當於是花掉金額的13倍。

判決書中提到，黃男當天晚上行經新北市板橋區公車文化路站，恰巧撿到方姓女子遺失的銀行聯名悠遊卡，接著趁沒有人注意的時候，將卡片占為己有，並立即跑到超商消費90元，第二天又用同一張卡片搭3次捷運、商店消費1次，第三天則是搭1次捷運、超商消費2次。

▲失主其實是遺失整個皮包，但黃男堅稱只撿到一張卡片。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

新北地院法官認為，黃男發現他人遺失的財物，竟然沒有歸還失主或是送至有關單位招領，反而為了個人私利偷偷收起來，還在3天內消費8次，總計花掉217元，雖然金額不多，還是應予非難，考量到他的家庭經濟狀況、犯後態度等因素，最後依侵占遺失物罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，全案仍可上訴。

至於方姓女子聲稱遺失的皮包內有身分證、現金5500元、提款卡、信用卡等物品一事，由於事發地點的監視器畫面已經覆蓋無保留，黃男也堅稱只有撿到那張銀行聯名悠遊卡，在沒有其他證據輔助下，這部分如果成立犯罪，與先前起訴的部分是同一事實，為檢方聲請簡易判決處刑效力所及，因此不另為不起訴處分。