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雙北中高價住宅交易量縮　房仲勸：屋主「不可太樂觀」

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▲▼華固樂慕。（圖／記者詹宜軒攝）

▲中山區「華固樂慕」於去年交屋，推升中山區的中高總價住宅交易量。（圖／記者詹宜軒攝）

記者張菱育／台北報導

近幾年房市以自住買盤為主力，中高總價的產品交易量欲大不易，尤其以較難入手的台北市最為明顯。專家提醒，雖然去年有房市穩定復甦及台商回流等利多加持，但中高總價住宅交易量減少，顯示買賣雙方價格認知差距仍大，建議屋主對於房市不可太過樂觀，若有意售屋的屋主，不妨適度讓利，增加成交機會。

永慶房產集團根據內政部實價登錄資料統計，分析2019年台北市總價4000萬元以上，及新北市總價2000萬元以上中高總價住宅價量變化，並與2018年比較，雙北市皆呈現量縮價穩的格局。以行政區來看，中高總價交易量最多的為中山區，其次是大安區，第3名則為內湖區。

請繼續往下閱讀...

中山區中高總價交易量269件，平均每坪92.8萬元。永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，近年中山區都是台北市交易量較大的行政區，且中山區又位於蛋黃區，在平均單價較高且產品齊全的情況下，中高總價的產品也相對較多。其中，以大直重劃區的高總價豪宅最廣為人知，像是著名的「西華富邦」。此外，位於建國北路及八德路交叉口的「華固樂慕」也於去年交屋，推升中山區的中高總價住宅交易量。

大安區中高總價交易量250件，平均單價每坪102.6萬元。謝志傑表示，大安區是台北市的燙金門牌，中高總價住宅平均單價突破百萬大關，因此，對大安區而言，住宅總價要突破4000萬的門檻並非難事，而大安區知名豪宅包含「和平大苑」、「耕曦」以及「敦南寓邸」，在2019年都有15件以上的交易。

至於新北市中高總價部分，新莊區以621件奪冠，其次為新店區559件，第3為板橋區550件。謝志傑表示，新莊區中高總價住宅大多集中在副都心及頭前重劃區中，在屋齡較新且環狀線通車的優勢下，平均單價約每坪41.8萬元左右，部分大3房物件就可能達到中高總價的門檻，在生活機能逐步完善的狀況下，也受到不少換屋、置產族群青睞。

新店區中高總價平均每坪50.6萬元，謝志傑說明，新店區的中高總價物件多集中在七張站、小碧潭站以及新店區公所站，其中七張站是新店較熱鬧的生活圈，附近有家樂福，生活機能便利，再加上未來裕隆城開發案也在附近。小碧潭站去年年中的IKEA及今年3月京站開幕，帶動「美河市」及捷運周邊住宅的交易量成長。而新店區公所站周邊則有五峰重劃區，且去年指標件案「琢青」交屋，提升新店區中高總價住宅的交易量。

▲小碧潭站,美河市,集合住宅,交通工具,大眾交通運輸,新店,新店重劃區,城市發展。（圖／記者謝婷婷攝）

▲新店區「美河市」為捷運小碧潭站的捷運共構案。（圖／記者謝婷婷攝）

謝志傑提醒，雖然去年有房市穩定復甦且有台商回流等利多加持，但中高總價住宅交易量減少，顯示買賣方價格認知差距仍大，讓交易量走低，而近期受到疫情影響，主計處下修國內GDP成長率，在經濟前景堪憂的情況下，房價恐有修正的疑慮。建議屋主對於房市不可太過樂觀，應審慎處理手上資產，若是有意售屋的屋主，不妨適度讓利，增加成交機會。

▲▼108年雙北市中高總價住宅熱門交易行政區價量。（圖／永慶房屋提供）

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