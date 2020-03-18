集結觀眾紙條打造光影「秘密之牆」！國美館推3檔數位藝術特展

▲國美館特展「蒲帥成：秘密的總和3 - 意識的蛇」，邀請觀眾將自身的秘密寫在紙條上。（圖／國立台灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

國立台灣美術館3月起陸續推出3檔藝術特展，其中「蒲帥成：秘密的總和3─意識的蛇」邀請觀眾將自身的秘密寫在紙條上，透過互動燈光效果，打造「秘密之牆」使秘密疊加，繼續生成影像，展覽將於時光天井多屏幕影像展出至5月10日。

國美館近年以多元形式推動藝術與科技的結合，奠基台灣數位藝術的發展，3月起陸續推出3檔藝術特展，包括「對稱性破缺─超科學‧藝術展」、「捉遊・戲場」、「蒲帥成：秘密的總和3─意識的蛇」。

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▲國美館「對稱性破缺─超科學‧藝術展」作品之一，王郁媜，目前無法證明，但我們知道它的存在。（圖／國立台灣美術館提供）

「對稱性破缺─超科學‧藝術展」為國美館與英國藝術與創意科技基金會（FACT）及歐洲核子研究組織（CERN）所合辦之大展，CERN近年來積極促成藝術與科學領域的全新交流合作，其中「碰撞國際大獎」（Collide International residency award）為CERN於2016年至2018年間與FACT攜手合作的藝術旗艦計畫，「對稱性破缺」即是由此計畫孕育而出的展覽。

▲「對稱性破缺─超科學‧藝術展」曾巡迴至英國、比利時、西班牙等地，此次國美館的展出，為亞洲地區首次呈現。。（圖／國立台灣美術館提供）

該展匯聚9件由參與計畫的國際藝術家所帶來的全新委託創作，以極富想像力的視角，透過形式多元的藝術實踐，探索基礎科學研究複雜的理論與關鍵概念，並反映出科學家與藝術家在多樣性的合作下，如何處理並針對現代物理學概念進行交流，藉以激盪出創新且重要的對話。

展覽曾巡迴至英國、比利時、西班牙等地重要美術館及藝術機構，此次國美館的展出，為亞洲地區首次呈現！

▲國美館「捉遊・戲場」由旅法聲音藝術家王思雅策展。（圖／國立台灣美術館提供）

「捉遊・戲場」由旅法聲音藝術家王思雅策展，共邀請8組國內外藝術家參與展出。參展藝術家分別來自法國、西班牙、德國、英國、加拿大、日本、台灣等地，於展場中塑造8個不同的聲響空間、8個不同聲音角色和不同技術方法所生成之作品，聲響之外亦結合視覺展現。

作品以沉浸式聲音為導控因素，藉此延伸探討4個子題：「科技研發與聲響環境」、「研發方向與技術開發」、「噪音與心理因素」和「空間聲響與展覽空間關係」，也將是個提供國際觀摩、跨域演出與溝通平台的展覽。

▲「蒲帥成：秘密的總和3 - 意識的蛇」邀請觀眾將自身的秘密寫在紙條上。（圖／國立台灣美術館提供）

而蒲帥成於多屏幕影像區展出的「秘密的總和3 - 意識的蛇」，邀請觀眾將自身的秘密寫在紙條上，他在閱讀字條的過程中發現，眾多秘密似乎隱約地浮現出「蛇」的形態。而影像本身的運鏡也是藉由蛇來操控，從被霸凌、憂鬱、偷竊、性癖好、家庭問題、逃避等諸多秘密。

▲「蒲帥成：秘密的總和3 - 意識的蛇」單頻道錄像。（圖／國立台灣美術館提供）

對蒲帥成來說，秘密是某種不能言說，而蛇的型態就是在能與不能中，交互映照下的殘缺陰影。而觀眾即是該作品最重要的元素，蒲帥成特別為了此次展出版本，特別增設互動燈光效果，邀請觀眾走近「秘密之牆」並寫下自己的秘密，使秘密疊加，繼續生成影像。

「對稱性破缺─超科學‧藝術展」於國美館102展覽室展出至5月31日、「捉遊・戲場」於203-205展覽室展出至6月7日、「蒲帥成：秘密的總和3─意識的蛇」於時光天井多屏幕影像展出至5月10日，歡迎民眾蒞臨觀展。此外因應疫情發展，國美館近期活動及展覽空間，皆限制參加人數。

｢對稱性破缺─超科學‧藝術展｣

展覽期間：即日起至5月31日

展覽地點：國美館 102展覽室



｢捉遊・戲場｣

展覽期間：即日起至6月7日

展覽地點：國美館 203-205展覽室



｢蒲帥成：秘密的總和3─意識的蛇｣

展覽期間：即日至5月10日

展覽地點：國美館 時光天井多屏幕影像