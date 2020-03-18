【廣編】Dyson發布台灣室內空汙關鍵報告　高雄汙染嚴重度排第1

【廣編特輯】

圖、文／Dyson提供

智能科技品牌戴森發布台灣室內空汙關鍵報告，透過智慧聯網的Dyson Link應用程式，蒐集2019年度全台4大城市共31,954份數據，分析指出，細懸浮微粒如PM2.5，汙染嚴重度依排名分別是高雄、台中、台南、台北，其中高雄室內PM2.5指數是台北的1.5倍，一年汙染指數超出WHO警示值更高達52天。

此外，揮發性有機物（VOC）包含醛類、苯類、酮類，對室內環境的影響更普遍、也更容易被忽視，其中又以一級致癌物「甲醛」最容易威脅人體健康。VOC汙染指數依排名分別是高雄、台北、台南、台中，全台室內的平均VOC濃度，竟已超過法定標準上限。

室內空汙對身體的影響是室外的7倍，想打造良好室內空氣品質，戴森指出，除注意室內外空氣流通、降低使用不當清潔產品外，日常也可透過空氣清淨機過濾、減少汙染源。Dyson Pure Cryptomic™空氣清淨機獲得韓國過敏協會KAF認證，360°玻璃HEPA+活性碳濾網，不僅可淨化空氣中99.95%小至50奈米的汙染物，更具有高效能獨家分解甲醛技術，可持續分解室內甲醛，另搭配可連動「Dyson Link」智能應用程式，即使不在家，打開手機就能隨時監測室內各項汙染的嚴重程度，並即時回報淨化指數。