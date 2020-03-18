1年多不洗澡！退伍軍人帳戶500萬月領18%不分擔家計　法院判：滾出去

▲阿漢（化名）空軍退伍後成天在家無所事事，不僅不分擔家中生活費，生活習慣也骯髒不堪，令家人受不了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／屏東報導

屏東男子阿漢（化名）2011年空軍退伍後成天在家無所事事，不僅不願幫忙分擔家中開銷，母親全身癱瘓需要人照顧他也置之不理，僅剩弟弟在承擔一切家務，此外，阿漢生活習慣也令家人難以忍受，他竟讓自己長達1年多不洗澡，渾身散發濃濃惡臭。阿漢母親及弟弟忍無可忍，只好向法院聲請讓阿漢「由家分離」，法官12日判准他離家。可上訴。

阿漢現年45歲，2011年空軍退伍後就成天無所事事，而逢家中母親癲癇發作，撞斷頭椎全身癱瘓、生活無法自理時，他也不願前往醫院照顧，就算母親出院返家後，1天24小時他也僅願花約2小時協助家中最輕鬆簡單的2、3件事。

另家中經濟的部分，阿和弟弟稱，哥哥退伍後戶頭存款有500多萬元，每月還有18%利息（5000元）可領，不給癱瘓母撫養費就算了，自己住在家中連水電費都不願幫忙分擔，更誇張的是，哥哥自2018年5月至2019年8月期間，竟長達1年多沒洗澡，只在2019年8月中旬洗過1次，全身上散發濃濃惡臭，讓他及媽媽都非常受不了，忍無可忍下只好向法院聲請要讓哥哥「由家分離」。

屏東地院審理時認為，阿漢45歲正值壯年卻不外出工作，僅靠500多萬存款及退伍軍人18%利息維持基本生計，長年下來又對家人不聞不問，也不照顧母親，確實已違反家人間相愛、互信的基礎，審結判准同意讓阿漢由家分離。全案仍可上訴。

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