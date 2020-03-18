埃及團確診者返台「傳染給小孩」　陳時中：本來就來列在親密接觸者

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增23例新冠肺炎病例，其中21例為境外移入病例（4例與土耳其旅遊團群聚相關）、2例為本土病例（1例為埃及旅遊團個案接觸者），其中埃及旅遊團新增本土病例是確診者的成年小孩，該小孩本來就是居家隔離對象。

指揮中心表示，土耳其旅遊團新確診4例個案為3女1男，年齡介於20多歲至50多歲，其中2人無症狀，其他2人分別於3月11日及16日發病，經採檢通報，於今日確診；該旅行團截至目前共13人確診，已掌握接觸者共171人。

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其他新確診17例境外移入個案為10女7男，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於2月14日至3月16日，旅遊史分別為西班牙、美國各3例，英國、法國各2例，印尼、卡達、菲律賓、瑞士、德國各1例，另有1例曾至法國、西班牙、英國，1例曾至英國、義大利、法國。

2名本土病例分別為20多歲男性及20多歲女性，其中20多歲男性為埃及團確診個案接觸者，無症狀，經接觸者採檢確診；20多歲女性近期無出國史，3月12日發病自行就醫，經通報檢驗確診，感染源待釐清。

▼新冠肺炎，新增23例確診說明。（圖／衛生福利部臉書）