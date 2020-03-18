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撿便宜趁現在！量販店豪發上億「家電抵用券」　拿DM免費領2000元

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▲▼愛買家電區。（圖／記者蕭筠攝）

▲量販店為振興買氣推出家電優惠活動。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，全台相關產業受到嚴重衝擊，絕大多數民眾減少外出機率，為振興買氣，台灣2大量販即日起紛紛祭出優惠方案，其中，家樂福限時5天有單筆購買家電滿千送百活動，愛買則是於DM發放上億「家電振興抵用券」，凡持抵用券至實體門市即享指定家電商品滿額現折優惠，5000元即可現折500元。

▲▼愛買家電區。（圖／記者蕭筠攝）

▲愛買編列上億元發出「家電振興抵用券」。（圖／記者蕭筠攝）

為搶救買氣，愛買編列上億元發出「家電振興抵用券」，凡至各店客服中心領取3月18日至3月31日檔期限量DM的消費者，都可在DM內領取2張面額500元、1張1000元的抵用券，只要持券到實體通路家電區，就有指定家電商品滿額現折優惠，包括，即日起至3月24日購買小家電或3C商品滿5000元以上現折500元、液晶電視滿7000元以上現折500元。

3月25日起至3月31日購買冰箱、洗衣機、空調滿15,000元現折1,000元，提醒有部分品牌不適用。另即日起至3月31日還有160款2019年度熱銷好物聯合促銷活動，最低46折起，撿便宜就要趁現在。

▲▼家樂福限時5天祭家電優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福限時5天有單筆購買家電滿千送百活動。

家樂福則針對會員推出限時5天單筆購買家電滿額直接打9折活動，即日起至3月22日量販店每滿2000元就送200元家電現金折價券，單筆最高送出10,000元，超市則滿千送百，單筆最高送出5,000元，而線上購物部分則同樣有滿2000元現折200元優惠，單筆最高可折1000元。

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