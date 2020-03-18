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整潔市容最後推手　嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人

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▲就是要耍浪漫! 嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 嘉市掃路班同仁被KUSO與嘉義市戀愛，結合最夯台劇-「《想見你》，改版成「想撿你」宣導圖。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市環保局日前在該局的臉書粉絲專頁上刊登環保MVP系列，由清潔隊割草班當選城市「街道情人」。掃路班同仁則被KUSO與嘉義市戀愛，結合最夯台劇-「《想見你》，改版成「想撿你」宣導圖，支持台劇也不忘環保愛地球。

▲就是要耍浪漫! 嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲清潔隊割草班人力編制20人，分成4個工作小組，是城市之美的幕後「剪刀手」，重點勤務。（圖／記者翁伊森翻攝）

清潔隊割草班平日在車水馬龍的街頭由小組分工合作，專注整理市區門面，默契十足的完美作業，讓市容煥然一新，就像與街道市容談一場酸甜苦辣的戀愛一般，不僅長長久久、更是朝朝暮暮；小組分工每一個角落都不放過，與街道膩在一起甜蜜蜜放閃。台劇《想見你》經典台詞是「我這輩子唯一後悔的事情，就是讓你離開我的身邊。」而掃路班隊員則幽默地說，「我這輩子唯一不後悔的事情，就是讓垃圾離開地球表面。」一個小動作，救了全宇宙。抓緊「垃圾或回收物」，投入屬於它的地方。

城市街道情人與街道市容的愛情故事，若以一首情詩來形容，應該會呈現出「在車水馬龍的街頭，小組分工合作，專注著整理情人的門面，眼中冒出粉紅愛心泡泡，默契十足完美作業，市容啊!楚楚動人」這樣的情景。

▲就是要耍浪漫! 嘉市環保局清潔隊化身城市街道情人。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲街道情人正是打造嘉義市「城市美學」基礎的幕後推手。。（圖／記者翁伊森翻攝）

市府環保局表示，清潔隊割草班人力編制20人，分成4個工作小組，是城市之美的幕後「剪刀手」，重點勤務包含鋸樹、修籬、除草等。高空作業車組由2輛高空作業車搭配駕駛與修剪道路行道樹同仁，最經典的代表作就是修剪博愛路與林森西路人行道的榕樹，變身為「可愛綠色香菇頭」造型，成為市區街道最美麗的風景。

修籬組則配置修籬車，負責修剪分隔島、綠地、槽化島、人行道等矮灌木，代表作就是修剪世賢路中央分隔島的七里香，以及新民路的黃金榕。割草組配置割草車，負責割除分隔島、綠地、槽化島、人行道以及道路路邊等雜草。垃圾車組則配置垃圾車，清除修剪或割除的樹枝、雜草、灌木等廢棄物。掃路班分成東、西區兩班，約有近90名成員，並配置有大、中、小三種尺寸的「城市版掃地機器人」掃街車，負責清潔市容。

市府環保局也強調，定期修剪行道樹是為了保障路上行人及車輛安全，保持清晰視線，行車順暢無阻。而這群街道情人正是打造嘉義市「城市美學」基礎的幕後推手。

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