早點名缺席…中士衝到寢室叫人　20歲「睡懶覺上兵」球棒狂毆長官下場曝

▲事發於新竹空軍基地。（圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹空軍基地一名20歲李姓上兵賴床，缺席早點名，被鄭姓中士叫起來，他竟持球棒攻擊對方多次導致受傷。法官依《陸海空軍刑法》對上官施強暴罪，判拘役59日，得易科罰金，緩刑2年。

判決指出，李員2018年6月1日入伍，服役於駐地在新竹南寮的空軍第二戰術戰鬥機聯隊第二基地勤務大隊基勤中隊，是勤支分隊的志願役上等兵行政兵；鄭員則是空軍二戰聯隊基勤中隊偵消分隊志願役中士化學士。

2019年12月4日上午6時15分許，鄭員實施部隊早點名及任務分配勤務時，發現李員因賴床而集合未到，經指示其他官兵至位於基勤中隊仁愛樓寢室叫人未果，自己到場要求李員盡速起床，但對方仍置之不理。

▼新竹空軍基地大門口。（圖／翻攝Google Map）

鄭員先行離開處理其他事務，並於同日上午7時許返回仁愛樓前。李員因認鄭員對他出言不遜，持球棒朝對方頭部揮擊一次，經鄭以左手臂阻擋，仍接續揮擊多次，導致鄭左手肘挫傷。鄭拾起路旁木棍阻擋，而未再受傷。

而李員案發後已退伍，新竹地院法官表示，被告僅因細故即對上官施暴，不僅損及部隊團結，更減損部隊長官領導威信，行為實有不當；兼衡被告無犯罪前科，素行尚佳，又其犯後坦認犯行，且與告訴人達成和解賠償損害，而告訴人已表示不願追究之意。

法官認為，足見被告犯後已積極彌補過錯，有悔意、態度良好；考量被告年紀尚輕，因一時衝動而犯罪，當應知所警惕，信無再犯之虞，因此判刑拘役59日，得易科罰金，緩刑2年。全案可上訴。