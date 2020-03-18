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臉書無法分享新冠肺炎新聞！前安全主管：可能受「在家辦公」政策影響

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▲▼馬克·祖克柏 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

▲臉書創辦人 Mark Zuckerberg。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

據外媒Business Insider報導，Facebook 阻擋了用戶發佈有關新冠病毒（COVID-19）的合法新聞，這似乎是臉書垃圾郵件過濾器中出現的錯誤所導致。

週二傳出多位 Facebook 用戶在 Twitter 表示，發現自己無法從某些新聞媒體轉發文章，包括Business Insider、BuzzFeed、The Atlantic和Israel Times。目前還不清楚當中出了什麼問題，Facebook 對此也沒有做出相關回應。

新冠肺炎在全球擴張嚴重，Facebook已將許多負責內容審核的員工遣散回國，轉而重點依賴自動化軟體。前臉書安全主管 Alex Stamos 推測，可能就是因為這個轉變成為錯誤的主因，他表示臉書的反垃圾郵件規則陷入混亂，機器在缺少人為監督的情況下可能會開始出問題。

不過，Facebook 否認這個錯誤問題與其內容審核人員的更動有關。Integrity 副總裁 Guy Rosen 表示：「我們正在研究和修復這個問題，這是反垃圾郵件系統中的一個錯誤，與內容審核人員的任何變化都沒有關係。」


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