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「退燒神藥」全面停售　安乃近連菲律賓等30國家都禁用

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（圖／翻攝自YouTube／帳號名稱）

▲國家藥監局宣布停止生產銷售安乃近注射液。（圖／翻攝自國家藥品監督管理局）

實習記者周茹焮／綜合報導

有「退燒神藥」之稱的安乃近，因副作用在國外近30個國家下令禁止銷售、撤市或限制使用。中國國家藥品監督管理局於17日發布《關於註銷安乃近注射液等品種藥品註冊證書的公告》（2020年第29號）和《關於修訂安乃近相關品種說明書的公告》（2020年第34號），暫停所有安乃近注射液等品種在中國的生產、銷售和使用，註銷藥品註冊證書，修訂對安乃近片、重感靈片、重感靈膠囊、複方青蒿安乃近片等品種的說明書。

國家藥監局評價表示，依《中華人民共和國藥品管理法》第八十三條規定，認為安乃近注射液等品種存在嚴重的不良反應，使用的風險大於獲益，決定於17日起停用安乃近注射液、安乃近氯丙嗪注射液、小兒安乃近灌腸液、安乃近滴劑、安乃近滴鼻液、滴鼻用安乃近溶液片、小兒解熱栓的生產、銷售以及使用，註銷所有的藥品註冊證書（藥品批准文號）。對於已上市銷售的安乃近注射液等品種則由生產企業負責召回，並且將產品由在地藥品監督管理部門監督銷毀。

《健康時報》記者曾在2018年12月12日，以「如何看待安乃近的不良反應」、「是否考慮採取更嚴格的監管措施」、「將安乃近剔除藥典出於何種原因」、「處方藥管控」等方面問題，致函國家藥監局。並且《健康時報》在同年的12月21日，發佈《退燒藥安乃近：美國已禁用40年》後引起行業與網絡熱議，除了有中外醫生從專業的角度剖析用藥安全與規範外，更引起上萬名讀者與網友的共鳴，踴躍分享自己親身經歷的「安乃近故事」。

對此，讀者反饋「安乃近十年前我是領教過的，上高中時期，醫生給我開了安乃近，下午開始有反應，晚上全身起包，第二天全身都過敏，然後感冒症狀加重，持續高燒，醫生臉都嚇綠了。一周左右才徹底康復，回家我爸氣得把安乃近全丟了，從那之後，家裡再也沒有出現過安乃近。」

當時美國、澳大利亞、挪威、菲律賓等近30個國家都已相繼禁用或限制安乃近的使用，但卻還是中國很多人常用的退燒藥。因為《健康時報》報導刊發後，國家藥監局高度關注該類品種的安全性問題，展開了相關評估和風險警示的工作，截止2018年12月13日的數據顯示，中國仍有安乃近相關藥品生產批准文號1343條，上千家企業生產。

安乃近是在中國上市時間較早的吡唑酮類解熱鎮痛藥，製劑種類包括口服製劑、注射劑、滴鼻液等。山東新華製藥有限公司為全球最大的安乃近原料藥生產廠家，一年的產量約1萬噸原料藥，主要用於產製片劑與針劑，目前全國各地的大小藥廠，都從這裡購進原料藥。

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