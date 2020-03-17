摩洛哥旅行團3/18、3/19等待機位離境　外交部研議派專機接回

▲摩洛哥。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃巈禾／台北報導

因應新冠肺炎疫情，摩洛哥政府15日緊急關閉國門，全面暫停國際航線運輸，導致我國8團、104名台灣旅客受困當地。我國外交部表示，目前已有12人順利訂妥21日的返國機位，尚有7團約104人仍將繼續其旅遊行程或完成原規劃行程，預計18日、19日等待搭乘有空位的班機離境，目前也正研議派專機到摩洛哥接回。

外交部17日表示，我國兼轄摩國的駐法國代表處於第一時間接獲通知，立即查明法航、Transavia及Easy Jet三家航空公司仍有飛行摩洛哥的商業航班，並將相關資訊通知各旅行社即時訂位；此外，我駐杜拜辦事處也向阿聯酋航空公司進行交涉。外交部則密切聯繫我駐館及相關單位，並一直與各家旅行社保持密切的聯絡，說明外交部及駐外館處協助處理的情形。



為協助滯留在摩洛哥的我國旅行團早日返國，外交部17日出席台北市旅行商業公會會議，與業者就協助我國旅客返國等不同可能性進行深入討論。外交部指出，已指示兼轄摩洛哥的駐法國代表處持續積極進洽相關單位及民航業者，研議國人返臺航線的各種可行方案，同時，會同交通部觀光局及民航局等相關單位，協助國內旅行業者聯繫接洽與摩洛哥有航點的外籍民航公司，研議以自費方式派商業專機到摩洛哥接我國旅客等可能性。

​有關目前滯留在摩洛哥的我國旅客，外交部說明，目前已有12人順利訂妥3月21日的返國機位，尚有7團約104人仍將繼續其旅遊行程或完成原規劃行程，預計18日、19日陸續抵達摩洛哥著名城市卡薩布蘭加（Casablanca)，等待搭乘有空位的班機離境。