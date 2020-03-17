182台人滯留摩洛哥、秘魯！旅行公會：11名旅客今晚搭機離開

▲15日摩洛哥緊急關閉國門，導致103名台灣旅客受困當地。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者彭懷玉／台北報導

新冠肺炎疫情傳得急又快，15日摩洛哥緊急關閉國門、秘魯總統16日上午宣布全國進入戒嚴狀態，導致摩洛哥6家旅行社、共8團、103名台灣旅客受困當地，另外還有79名遭困祕魯，一共182人滯留海外，台北市旅行公會聯合今緊急召開記者會，尋求外交部和觀光局協助運輸。

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▲台北市旅行商業同業公會理事長吳志健（左）。（圖／記者彭懷玉攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情不只延燒歐洲，連非洲、拉丁美洲也難倖免，15日摩洛哥緊急關閉國門，陸海空交通全面停擺，但仍有8個台灣旅遊團受困當地，我國北非摩洛哥駐館已介入協助，正在積極協助國人回台，目前賞握到最新消息是有11名旅客訂到今晚阿曼航空之航班，離開摩洛哥，會輾轉回到台灣。

祕魯部分則有3家旅行社，共4團79人還在當地，台北市旅行商業同業公會理事長吳志健表示，經過業者與外交部、觀光局等相關單位的協調之後，摩洛哥的部分，希望先協助國人轉機到歐洲返台，至於祕魯則規畫透過阿聯酋航空航班轉至美國聖地牙哥，再輾轉返台。

疫情指揮中心今稍早再提升日本、東歐共20國及美國3州的旅遊警示至第三級，旅行社是否會自行禁止旅客出國？吳志健表示，防疫如同作戰，將全力配合防疫中心的決定，目前只要是三級警告疫區都是禁止前往，但此次礙於摩洛哥和秘魯距離遙遠，才聯合外交部、交通部觀光局一起開會，讓政府知道有這個難處在，向政府喊話，目前業者表示機票並沒有訂成功，全數滯外遊客何時能回到台灣還未能確認。

▲馬丘比丘是秘魯庫斯科知名景點。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

至於團費部分，由於摩洛哥、秘魯臨時宣布關閉國門，來的措手不及，旅行公會將協助已訂票的消費者辦理全額退費。

外交部今稍早表示，摩洛哥政府為因應「新型冠狀病毒肺炎」疫情，於3月14日宣布暫停與歐洲及中東共25國之間的航線，並於3月15日再度升高管制，全面暫停國際航線運輸，導致在摩國境內觀光的8個我國旅行團原訂返台機位遭到取消，目前11名旅客有成功安插到機位，將搭今晚的阿曼航空離開摩洛哥，由於航班資訊不穩定，何時能抵台還未能確認。





▲雄獅旅遊目前有2團共31人在摩洛哥。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pxhere）

因疫情延燒，觀光局說，目前世界各國管制禁令及防疫措施不一，再囑請各旅行社務必注意各國旅遊禁令及航班資訊，隨時掌握班機狀況，確保旅行團體之安全及行程順利，亦呼籲國人避免至疫情等級三級警告的國家非必要旅遊。