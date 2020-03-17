　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

在家防疫動起來！Yahoo創意推出「Yahoo AR Run」　動動頭就能線上開跑

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼ Yahoo AR Run。（圖／Yahoo提供）

▲ Yahoo AR Run。（圖／Yahoo提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

Yahoo Run路跑因疫情取消實體活動，推出「Yahoo AR Run」號召跑友「線上開跑」，以遊戲濾鏡結合線上路跑，在家防疫不出門也可以挑戰。

迎接5G時代，Yahoo奇摩整合母公司Verizon全球資源，以創新科技強化更多沉浸式應用體驗的豐富度和互動性。在實體路跑活動因應防疫取消後，Yahoo Run改以遊戲濾鏡結合線上路跑推出「Yahoo AR Run」，透過相機鏡頭自動偵測跑友動作，頭部左右晃動變換跑道路線，張開嘴巴自動加快跑速，沿途亦設置減速柵欄、增時碼表等障礙物挑戰反應力。

▲▼ Yahoo AR Run。（圖／Yahoo提供）

Yahoo奇摩表示，即日起至3月29日止，將完賽成績截圖分享至Yahoo奇摩運動粉絲團貼文留言處，即有機會獲得總價值萬元以上的Yahoo AR Run限量大禮包，其中更包含結合AR科技的完賽獎牌，透過Web AR掃描獎牌背面「y!」圖樣，立即開啟盛大繽紛的完賽煙火慶典，並可自行編輯更換名字，打造專屬的個人榮耀！

東京奧運各大資格賽進入倒數衝刺，棒球中華代表隊將於6月17日至6月21日為台灣爭取最後一席進軍東京奧運的資格，Yahoo表示，Yahoo奇摩運動將全程現場直播，此外，Yahoo Run官網亦推出線上小遊戲為中華代表隊加油打氣，3月20日至4月3日期間，挑戰「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」活動，就有機會可以抽中奧運棒球6搶1資格賽門票。

另一方面，Yahoo奇摩與台灣世界展望會合作，為「Yahoo AR Run」每一位線上活動完賽者捐出10元防疫善款，協助弱勢家庭對抗病毒。

ET快訊
「在不瘋狂」全團解約只剩巴巴烙　卡3年合約傻眼：我最後才知道
快訊／新北里長鞠躬道歉　哽咽「有人叫我去死」
案75南部某國立大學生未進校園上課　校方：解除停課通知
新冠肺炎新增10例境外移入　6人為旅行團群聚感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

在家防疫動起來！Yahoo創意推出「Yahoo AR Run」　動動頭就能線上開跑

《財富》評選「百大現代最偉大設計」　iPhone奪冠、蘋果8產品上榜

分析師：蘋果門市關閉對收入​​影響不大　消費者將轉移至線上購物

Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

iPhone 9 Plus現蹤！iOS 14程式碼洩密　平價機有大螢幕版本

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

入門款iPhone回歸指紋解鎖、有Plus版、具備iPhone 11等級效能

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

遭逼下跪！女藥師還原事發經過「對不起造成大家困擾...」

機票很便宜！出國「騙在台灣玩」 回來確診...網友氣爆：全公司GG

忙中有錯！警錯把酒精當成額溫槍 熱心哥到派出所報案慘遭酒精噴臉

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

宋智孝《Gashina》跳完姜虎東傻眼XDD　ACE→遊戲黑洞..答題全撿漏

2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

在家防疫動起來！Yahoo創意推出「Yahoo AR Run」　動動頭就能線上開跑

《財富》評選「百大現代最偉大設計」　iPhone奪冠、蘋果8產品上榜

分析師：蘋果門市關閉對收入​​影響不大　消費者將轉移至線上購物

Samsung Pay悠遊卡超便利　3步驟即可快速申請

iPhone 9 Plus現蹤！iOS 14程式碼洩密　平價機有大螢幕版本

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

入門款iPhone回歸指紋解鎖、有Plus版、具備iPhone 11等級效能

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

Samsung Pay悠遊卡正式上線　15款三星手機即刻支援

歐股開高走低　德法英一度上漲4％卻撐不住...行情滑落下跌

控制篩檢量營造「疫情假象」？陳時中罕見怒駁記者：這兩字對疫調人員不公平

終於清醒了！日本智囊團建議：入境沒症狀也要自主管理14天

2020台灣Fender代言人出線　「大象體操」凱婷受邀擔任

「元富FinTeach 」校園金融教育贊助開跑　總贊助金120萬

學生手工辦豪華告別式！　網友見死者笑爛：被耽誤的殯葬奇才

錢沒有不見　只是變成另一種樣子　存不到錢的7個理由中肯到落淚

不斷更新／法國、瑞士關閉邊境！義大利郵輪「耀目號」1乘客染疫死亡

接任國民黨副秘書長　顏寬恒：承先啟後、促成不同世代合作

國家隊之一！最大軸承商「東培工業」　縮短口罩製程達成日產千萬片

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

3C家電熱門新聞

Google地圖5個實用小技巧

入門iPhone回歸指紋解鎖有Plus版

iOS 14程式碼洩密　平價iPhone 9有大螢幕版本

Samsung Pay悠遊卡功能開放

LINE推「陳時中」超可愛防疫貼圖　限時免費下載！

Samsung Pay悠遊卡正式上線

3步驟快速申請Samsung Pay悠遊卡

環球音樂執行長確診！　60大壽參與人挫勒等

蘋果新iPhone傳官網直接上架

Pixel 5系列外傳非旗艦機款

iOS 13.4將整合支付寶功能

疑似5G iPhone跑分出爐！A14效能輾壓當前處理器

疫情致電商訂單暴增　亞馬遜計劃招募10萬名新員工！

《財富》「百大現代最偉大設計」　蘋果8產品上榜

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／南部某國立大學「發現疑似病例」

高雄3人跟團爽玩土耳其返國3日確診

中和里長臉書遭截圖　爽打卡照片曝光

獨／新北里長：出發時疫情不嚴重　3點抵台將「就地解散」

土耳其團高雄3確診　趴走五甲路是假消息

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

靈媒12年預言新冠肺炎！「2020爆致命肺炎」：10年後會再發生

快訊／新冠肺炎再添10例創新高！

是她突下跪！婦人女兒喊冤反控先收健保卡　藥師夫回應了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

義大利人搶買糧食！冰箱剩「鳳梨披薩」

美新冠肺炎疫苗　第一針注射了

17例全部境外移入　台人打壞好牌

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

他2年後又巧遇哀怨汪性感顧機車

更多

最夯影音

更多
蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則

蘭嶼岸邊助跑跳海中兌現承諾！　王世堅：誠信是做人最基本原則
居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

居家檢疫偷跑台南23歲男抓到了 竟是到高雄「遶境扛轎」賺外快

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

《青春2》奇葩女團現身...全場笑炸 蔡徐坤大讚：無法不喜歡她們　

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

婁峻碩曾靠「幫凡凡拍片」維持收入　2人LINE對話..無數的「辛苦了」互相勉勵

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面