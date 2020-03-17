在家防疫動起來！Yahoo創意推出「Yahoo AR Run」　動動頭就能線上開跑

▲ Yahoo AR Run。（圖／Yahoo提供，下同）

記者李瑞瑾／綜合報導

Yahoo Run路跑因疫情取消實體活動，推出「Yahoo AR Run」號召跑友「線上開跑」，以遊戲濾鏡結合線上路跑，在家防疫不出門也可以挑戰。

迎接5G時代，Yahoo奇摩整合母公司Verizon全球資源，以創新科技強化更多沉浸式應用體驗的豐富度和互動性。在實體路跑活動因應防疫取消後，Yahoo Run改以遊戲濾鏡結合線上路跑推出「Yahoo AR Run」，透過相機鏡頭自動偵測跑友動作，頭部左右晃動變換跑道路線，張開嘴巴自動加快跑速，沿途亦設置減速柵欄、增時碼表等障礙物挑戰反應力。

Yahoo奇摩表示，即日起至3月29日止，將完賽成績截圖分享至Yahoo奇摩運動粉絲團貼文留言處，即有機會獲得總價值萬元以上的Yahoo AR Run限量大禮包，其中更包含結合AR科技的完賽獎牌，透過Web AR掃描獎牌背面「y!」圖樣，立即開啟盛大繽紛的完賽煙火慶典，並可自行編輯更換名字，打造專屬的個人榮耀！

東京奧運各大資格賽進入倒數衝刺，棒球中華代表隊將於6月17日至6月21日為台灣爭取最後一席進軍東京奧運的資格，Yahoo表示，Yahoo奇摩運動將全程現場直播，此外，Yahoo Run官網亦推出線上小遊戲為中華代表隊加油打氣，3月20日至4月3日期間，挑戰「Yahoo Run 6搶1跑向冠軍」活動，就有機會可以抽中奧運棒球6搶1資格賽門票。

另一方面，Yahoo奇摩與台灣世界展望會合作，為「Yahoo AR Run」每一位線上活動完賽者捐出10元防疫善款，協助弱勢家庭對抗病毒。