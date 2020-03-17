人離開火要關　高雄警消大跳《Any Cook》宣導炊事安全

▲鼎金分隊用詼諧的舞步宣導炊事安全。（圖／高雄市消防局提供）

記者洪正達／高雄報導

南韓創作歌手Zico因一首《Any Song》紅遍全球，日前更是發起「Any Song Challenge」鼓勵民眾參與改編，高雄市消防局鼎金消防分隊為推廣「人離火熄」觀念，將炊事安全事項改編成防火宣導《Any Cook》，加強民眾人離火熄的觀念，引起不錯的迴響。

參與影片製作的鼎金消防隊分隊長王蕙盈指出，這支影片主要在宣導炊事安全，將爐火關閉的動作編成舞蹈並上傳到網路上，讓民眾認知廚房火警該怎麼預防，整支影片由分隊同事合力完成，過程中除了場景變換外，也將拍攝現場拉到戶外，身兼企劃、攝影、後製的分隊隊員余偉碩表示，這支影片動用了7、8位同事協力演出，不過畢竟不是舞蹈專門，跳起來都有點「卡卡」的，但能到達宣導效果也不錯。

▲宣導影片由隊員獨立製作完成。（圖／高雄市消防局提供）

消防局表示，民眾煮食務必注意火源使用安全，謹記「人離火熄」的觀念，火源旁勿堆積過多易燃物品避免延燒，逃生通道要暢通，另外消防人員也提醒民眾，居家務必裝設「住宅用火災警報器」，如果不幸發生火災發生，透過住宅用火災警報器的警報聲響，在火災初期提醒民眾及早應變。

▲隊員穿著打火裝備到戶外進行拍攝。（圖／高雄市消防局提供）