夫載女兒外出未歸　歸仁警尋獲化解一場虛驚

▲台南1名63歲陳姓男子，開車載女兒去高鐵搭車卻一去不返，家人十分擔心報警協尋，台南市歸仁警方找到人，通知家人平安領回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南1名63歲陳姓男子，開車載女兒去高鐵搭車卻一去不返，家人十分擔心報警協尋，台南市歸仁警方加強巡查，發現陳男係身體不適，將車停在關廟區南雄路一段與五甲路口路附近休息，警方通知家人平安領回，並囑咐就醫治療。

台南市歸仁分局關廟分駐所警員蔡昆達，3月15日上午9時許受理民眾報案指稱其63歲陳姓丈夫，駕駛自小客車於於7時許載女兒前往台鐵沙崙車站搭車，卻遲遲未歸，因外出時未帶手機，恐生意外，請求警方協助。

蔡員受理後立即調閱路口監視器，發現在上午7時11分該車曾出現於台南高鐵站附近，立即通報分局及大潭所協尋，並請線上巡邏同仁加強梭尋該車。一直到11時10分關廟所警員洪瑞彬、黃信瑜在關廟區南雄路一段與五甲路口發現該車停放路旁休息。

警方上前關切，據了解陳男因載送女兒搭車後返程時身體不適，停靠路邊又未帶手機無法與家人聯繫，洪、黃二員再三詢問，陳男堅不願就醫，又不敢讓陳男再駕車，於是通報家屬到場帶返照料，家屬對警方深表感謝。

目前疫情嚴峻，可以理解民眾不願輕易前往醫院，但如果身體不適千萬別勉強駕車，以免發生意外；歸仁分局長梁仁輝表示，民眾的小事就是警察的大事，對同仁不因事小而不為，充分運用通報、科技及落實勤務尋獲人車，適時伸出援手嘉許。

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