終於清醒了！日本智囊團建議：入境沒症狀也要自主管理14天

▲日本3月內屢屢傳出境外移入病例，智囊團建議厚生勞動省盡快擬定相關規定，要求入境者無論有無症狀都需要進行14天自主管理。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

新冠肺炎疫情在歐美各國持續發酵，日本更是頻頻傳出境外移入病例，為了減少國民或訪日的外國旅客將病毒攜入國內，日本政府智囊團16日向厚生勞動省提議，希望能盡快訂定規定，要求沒有症狀的海外入境人士也要進行14天的自主健康管理。

根據《日本放送協會》報導，日本國內光是3月的境外移入確診病例就高達 38 人。為此，日本政府的智囊團認為，從海外返日的國民與訪日外國旅客會提高將病毒帶入國內的危險性，因此16日要求厚生勞動省盡快對此採取措施，其中包括，在邊境檢疫時，針對所有入境者確認健康狀態，如有出現類似症狀或是曾與確診病患有接觸史的旅客，都必須強行檢查是否感染新冠病毒。而對篩檢結果為陰性，且沒有相關症狀的旅客則要求14天的自主健康管理，減少不必要外出。

此外，智囊團也要求厚生勞動省增設專門負責新冠肺炎集中業務的保健中心，以電話等形式確認民眾健康狀態，並提供有症狀民眾就醫的相關資訊。

另一方面，新潟市今（17）日新增2例，市內已達21人染疫，全境累計838人確診。NHK報導，新增病患分別是一間醫療器材製造商的30多歲與40多歲女性員工，2人都曾與另一名確診的男性病患一起運動、密切接觸。