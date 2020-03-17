1000張床位、數百醫護進駐　北京小湯山醫院17年後再度啟用

▲北京小湯山醫院修繕完成投入抗疫。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

相隔17年，在SARS爆發期間於7日內建成的北京小湯山醫院昨（16日）正式重啟，共設1000張床位，主要用於境外（入）返京者，需篩查人員、疑似病例及輕型、普通型確診患者的篩查和治療。北京疫情防控小組表示，已從市屬醫院中選派數百醫護人員進駐。

▲北京小湯山醫院內部，各病區設有獨立通道。（圖／翻攝新華網）

《人民日報》報導，自新冠肺炎疫情爆發，為應對新冠肺炎疫情後續補充，再加上部分設施及管道老化，北京於1月23日起著手修繕小湯山醫院。這項改造工程包括固定病房樓、臨時病房區和後勤保障區等，此外，院區也新建病房、餐廳、鍋爐房、醫技樓、ICU等。

小湯山醫院擴建區域的病房設施、實驗室檢測、影像檢查、消毒防護、污水處理、消防安全等所有設施均已驗收合格。此外，院內區域所有通道完全隔離，並設置單獨出入口，以保障各病區安全獨立運行。

▲北京小湯山醫院共設有1000多張床位。（圖／翻攝新華網）

由於海外新冠肺炎疫情加劇，境外輸入病例增加，北京市內各醫院的篩查與救治壓力提升。小湯山醫院啟用後，主要負責對北京海關檢疫後之風險人員進行進一步醫學篩查，包括對確診病例或疑似病例進行收治，及對篩查後未發現異常的旅客以安全方式轉運至當地，京內旅客則由各區負責接回，並實施14天集中隔離醫學觀察。

▲小湯山醫院在SARS疫情爆發期間，創下7日內完工紀錄。（圖／翻攝新華網）

北京小湯山醫院是SARS在北京爆發後，用七天時間建成的定點收治醫院。自2003年5月1日啓用後，包括1000多名醫療專家、技術和護理人員進駐小湯山醫院，共使用51天，收治患者680人，其中，672名患者康復出院，醫護人員無一感染。