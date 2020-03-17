南韓兩架FA-50戰機為國人加油　「戰勝新冠病毒」標語在空中飛揚

▲南韓空軍兩架FA-50戰鬥機。（圖／翻攝自南韓空軍官方臉書，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，截至17日0時，南韓累計確診8320例，累計死亡病例82例。南韓空軍近日出動兩架FA-50戰鬥機進行飛行訓練，飛行員在飛行過程中展示了韓國國旗，以及「戰勝新冠病毒！加油吧大韓民國！」的標語，聲援國家的抗疫行動。

FA-50戰鬥機是以韓國T-50教練機為基礎，改進而來的韓國國產戰鬥/攻擊機，也是韓國航空製造業的驕傲。韓軍在訓練中不忘給正在抗擊疫情的韓國人加油打氣，用展示國旗和標語的方式向民眾傳遞信心。

▲標語上寫著「戰勝新冠病毒！加油吧大韓民國！」

南韓政府17日宣布，19日0時起將對所有國內外旅客實施入境管制。中央災難安全對策本部表示，雖然目前南韓每日新增確診新冠肺炎的案例逐漸漸少，但入境旅客中的確診案例卻持續增加，為了防止國內疫情擴散，因此決定擴大實施入境管制。

南韓至15日止共有44例境外移入，其中有14例是自中國入境，14例是來自亞洲國家，其餘16例是歐洲國家。據了解，在最近4日中，光是在南韓入境檢疫過程中被驗出感染新冠肺炎的人數就已經有6人，據悉，這也是南韓選擇全面實施入境管制，以徹底控管境外移入的原因之一。