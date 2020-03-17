「訓斥吹哨人」陸官員一家被起底擁加拿大國籍　女兒爽開BMW

記者黃翊婷／綜合報導

大陸雜誌《人物》日前專訪「發哨人」武漢市中心醫院急診科主任艾芬，卻因為文章遭到狂刪掀起熱議。而被認為是「訓斥吹哨人」的武漢中心醫院黨委書記蔡莉、院長彭義香等人，則被網友起底，其中蔡莉的家人被踢爆都是加拿大籍，女兒成績不好，卻能進入當地最好的學校，甚至開BMW代步，生活相當奢侈。

▲蔡莉成為眾矢之的。（圖／翻攝自微博）

繼雜誌《人物》專訪艾芬之後，陸媒《南方周末》日前也發表一篇文章，揭發武漢中心醫院高層打壓發哨人、吹哨人的細節，結果文章同樣很快遭到刪除。只是這一次大陸網友動作更快，微博上仍有許多文章備份的截圖，幾乎所有人都把矛頭對準蔡莉並嘲諷，「現在，她真的演不下去了。」

文章內容提到，蔡莉與彭義香等人對預警的醫護人員施壓，迫使他們在沒有防護的狀態下暴露於巨量病毒之下，導致醫院300多名醫護人員感染、4人死亡（包含吹哨人眼科醫生李文亮）、4人需靠儀器維持生命；然而在疫情爆發長達3個月的時間裡，這些「高層」都沒有前往探望第一線的防疫人員，直到3月8日醫院負責人才穿著防護衣進入隔離病房探視。

知情人士透露，蔡莉的家人都是加拿大籍，她對艾芬等醫師扣上政治大帽子，說醫師們是影響武漢安定團結的罪人、破壞武漢市向前發展的元凶，「結果她自己3月初被衛健委命令必須24小時待在醫院，竟然立即安裝床、淋浴等設備，因為洗澡怕冷，還加裝了浴霸（一種暖燈）」，而且她的女兒成績不好，卻能在加拿大就讀當地最好的學校，平時開BMW代步、出入奢華場所，以同級別的官員工資來看，根本買不起那樣的豪車。

▲香港市民哀悼吹哨人李文亮。（圖／達志影像／美聯社）

對於報導內容以及網路一面倒的負面評論，蔡莉並未接受陸媒採訪，至今也都沒有對外說明。大陸資深心理學者譚剛強認為，吹哨人醫師死亡的直接責任落在武漢中心醫院的負責人身上，高層對生命漠視的程度令人憤怒，的確應該受到問責，「一個是輿論的引爆，一個是官方拉替罪羊，要把他們抬出來。」

另一名周姓法學教授（匿名）分析，蔡莉等人日後被拋棄是必然的，現階段官方應該也在權衡利弊，因為這些人一旦被問責，應該也會甩鍋給上級，到時各方都很難堪，「我估計遲早會撤職的。」

▼網友PO出文章備份。（圖／翻攝自微博）