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拜登拼民主黨初選　提拔女副總統、非裔女性登最高法院

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▲▼拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國前副總統喬•拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

美國前副總統喬.拜登（Joe Biden）15日在華府的第11場黨內辯論上表示，如果贏得民主黨提名，將會由女性擔任副總統，也會將一名非裔美國女性置於最高法院。他說，「我將挑選一名女士擔任副總裁，有很多女性明天有資格當總統。」

拜登清楚表明副總統候選人名單，其中包括前主要競爭對手加利福尼亞州參議員卡馬拉.哈里斯，明尼蘇達州參議員艾米.克洛布查爾和麻薩諸塞州參議員伊麗莎白.沃倫，他們將進行激烈的審查程序，以確定是否將成為副總統候選人。

加州參議員卡馬拉.哈里斯（Kamala Harris）和前喬治亞州州長候選人史黛西.艾布拉姆斯（Stacey Abrams）是民主黨界最常被提及的名字，選擇的標準將是一位既能與拜登一起工作又能平衡門票的女性。

不過，在辯論後的電話中，高級顧問西蒙尼.桑德斯（Symone Sanders）表示，「他曾說過，副總統的資格就像他想說的那樣，很像他」。她補充，「這將是一個女人。」

拜登的競選官員說，「拜登熟悉選舉副總統候選人的過程，而這一過程與2008年的過程相反」。他也拒絕提供有關該程序的任何進一步的細節，其中也包括何時開始準備。

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