快訊／外交部：「歐亞非43國」升級紅色旅遊警示！　返國需檢疫14天

▲外交部3月17日零時起調升歐洲、中東、北非及中亞等相關國家及地區的旅遊警示為「紅色」。（圖／外交部）

記者趙蔡州／綜合報導

考量到歐洲、中東地區新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心16日宣布，將東歐、巴爾幹、北非、中東與中亞地區等43個國家，旅遊疫情建議提升至第三級警告。外交部配合指揮中心措施，將申根地區國家、英國與愛爾蘭，連同上述43個國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」，建議國人避免前往。

指揮中心14日宣布將歐洲申根地區國家、英國、愛爾蘭及杜拜共28個國家的旅遊建議提升至第三級警告，16日加碼將東歐、巴爾幹、北非、中東與中亞地區等43個國家提升至第三級警告，建議國人非必要應避免前往當地旅遊，14天內有上述國家或地區旅遊史，入境返國後須居家檢疫14天。

外交部配合指揮中心政策，除了原本已經列為紅色的義大利外，包含25個申根地區國家、英國、愛爾蘭與杜拜，連同上述43個國家及地區的旅遊警示燈號調整為「紅色」。目前在這些國家或地區的台灣人如果希望離境，應該注意當地疫情及旅途傳染風險，做好個人防疫措施。

指揮中心指揮官陳時中表示，民眾17日起非必要卻仍前往第三級警告國家或地區，將取消防疫補償金並加徵必要的費用。衛生福利部臉書也寫到，「不知道的時候去，染病回來讓人心疼」、「但當我們都知道了、也宣布了，再做實在是不應該」、「違反規定、明知故犯者，不適用防疫補償。」

東歐及巴爾幹地區包含俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞及北馬其頓等13國。

中東地區包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦及巴勒斯坦等16個國家與地區。

北非地區包含埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞及摩洛哥等5國。中亞地區包含喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古等9國。

申根國家包含法國、德國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、盧森堡、丹麥、芬蘭、瑞典、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、捷克、匈牙利、希臘、馬爾他、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、冰島、挪威、瑞士及列支敦斯登（除義大利、英國、愛爾蘭）。