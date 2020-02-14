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屏東麟洛消防分隊辦理大隊狹小巷道搶救　演練維公安獲好評

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▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為預防火災，搶救災害，減少人命傷亡，屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，日前辦理搶救演練，確保民眾生命財產安全，過程逼真圓滿獲好評。

▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼部署著裝。

▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝）

麟洛消防分隊轄內新田村新庄巷屬於典型的狹小巷道型態，選擇該村做為演練地點，依現場位置、建築物結構及周邊狀況，策定及當日人員車輛救災任務派遣編組表等各式搶救計畫。

▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼滅火。

▲屏東縣政府消防局麟洛分隊針對查報轄內搶救困難之狹小巷道共計57處所，辦理搶救演練。（圖／記者陳崑福翻攝）

由王炫凱小隊長帶隊擔任初期指揮官，大隊長陳奕主持率領大隊幕僚現場管理應變搶救作為措施。出動麟洛分隊車輛有消防車3輛、救護車1輛，支援單位救護車1輛，屏東、長治水箱車各1輛，屏二、內埔水庫車各1輛，特搜救助車1輛，台電工程車1輛、警備車1輛，合計各式救災救護工程車輛計12輛，人員警消32名，義消15名，鄉公所5名，村長7名，醫療單位4人，工程人員2人，共65人參加演練。

項目有災戶通報滅火疏散自救處置、抵達現場之應變、著裝及安全管制防護、佈線及強制進入作為、入室及搜索處置、搶救作為、緊急救護處置、大隊幕僚災害現場資源管理處置、消防人受困救援應變，模擬應變各種可能發生之情境進行戰術演練，麟洛鄉鄉長鍾慶平對這次演習成功，相當肯定。

他說，去年10月4日鄉內中華路442-1路發生火警，火警因現場指揮官判斷迅速指揮得宜，調度車輛適當，使得火勢得以在短時間內控制並熄滅，且該場所有麟洛分隊裝設住宅警報器住警器成功發揮功效。

全鄉現有3211戶，其中狹小巷道共有57條，另有水源不足、低收入戶、獨居老人、身心障礙、住宅式宮廟等高風險群場所住戶，目前已裝設住宅警報器1157戶，目前還有2054戶尚未完成安裝，公所將籌湊相關經費將完成裝設完畢，使火災發生時能發揮實質功效，確保民眾生命財產安全。

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