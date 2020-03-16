非必要去「第三級警告」國家　陳時中：明知故犯「確診就公布姓名」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用；另外，指揮官陳時中提到，入境填寫檢疫通知書資料若不確實，除不得領防疫補償，還可依法罰10至100萬，並將公布姓名。而針對公布姓名標準，陳時中表示，不是去了就公布，是回台「確診」才公布。

指揮中心宣布，自3月17日起，非必要前往該等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要費用，費用將另外公布。

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▲▼ 必要赴三級警告國家或地區，及填寫檢疫通知書不實者，不可領取防疫補償並加徵必要之費用。（圖／翻攝衛生福利部臉書）



陳時中也提到，入境填寫檢疫通知書資料若不確實，包括提供不實聯絡資料或漏填，除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。

針對公布姓名標準，陳時中解釋，不是去了就一定會公布，而是明知故犯不會提供居家檢疫補償費用，若是返台確診染疫才會公布姓名，並加收其他費用。他也強調，因為短時間境外移入增加很多，如果沒有更嚴格的警告要求大家，未來會有更大的負擔。