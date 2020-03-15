阿嬤不見了！高雄婦一早搭車「獨坐民宅門口」　原來背後有洋蔥

▲住台南疑似患有失智的阿嬤因思念父母親，獨自搭車去掃墓，卻在高雄茄萣被員警發現坐在民宅門口，員警用人臉辨識比對，聯繫上家屬將阿嬤帶回。（圖／記者翁進忠翻攝）

記者翁進忠／高雄報導 ­

一名家住台南疑似有失智的吳姓阿嬤因清明節快到，清晨外出瞞著家人獨自搭車去掃墓，卻在高雄茄萣被員警發現坐在民宅門口，阿嬤只記得家住台南，要去父母墳前掃墓，其他不記得，員警用人臉辨識系統比對，聯繫上著急的家屬將阿嬤帶回，結束一場虛驚。

警方表示，日前夜間在茄萣區港東街巡邏時，有員警發現一名86歲吳姓阿嬤獨自坐在民宅門口，於是前去關心了解，這才發現阿嬤疑似患有失智，清晨外出後就未歸，只知道家住台南，要去幫父母掃墓，其他的就一問三不知，員警以人臉辨識系統比對，順利找到家屬，接獲警方通知找到阿嬤，家屬都喜極而泣，也很感謝員警幫忙頻頻道謝。

▲住台南疑似患有失智的阿嬤因思念父母親，獨自搭車去掃墓，卻在高雄茄萣被員警發現坐在民宅門口，員警用人臉辨識比對，聯繫上家屬將阿嬤帶回。（圖／記者翁進忠翻攝）

家屬向警方表示，阿嬤日前偷偷跑出去，全家上下發現阿嬤不見了都很緊張，不斷在詢問親戚朋友有沒有人看到阿嬤，阿嬤會到茄萣，可能是年輕時家住茄萣，後來搬到台南，隨著清明節逼近，思念父母親，才會趁家人沒注意獨自搭車想去找雙親掃墓聊聊。經過這事件，家屬也答應會陪阿嬤返鄉掃墓。

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