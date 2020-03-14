影／美國進入緊急狀態！　指揮中心提升3州旅遊建議至「二級警示」

記者嚴云岑／台北報導

WHO宣布新冠肺炎進入全球大流行，美國總也宣布進入「國家緊急狀態」，指揮中心表示，有鑒於美國疫情不斷攀升，今（14）日起將疫情較為嚴峻的華盛頓州、紐約州與加州，提升旅遊疫情建議至第二級「警示」(Alert)，提醒民眾前往當地應加強防護。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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截至台北時間14日上午12時，全美已有1629人確診，比前一天增加414例。確診地區以華盛頓457例最多，其次分別為紐約州325例、加州224例。

指揮中心指揮官陳時中日前在記者會上表示，美國疫情已達臨界點，但因為美國人口相對較多，下一步會「分州、分區域」來進行相關管制，在與外交部商議2日後，終於做出決議，對有社區傳播的華盛頓州、紐約州與加州，提升旅遊疫情建議至二級警示；其他州則列為旅遊疫情建議第一級「注意」(Watch)，民眾應遵守當地一般預防措施。

針對新冠肺炎疫情，美國總統川普再對歐洲26國實施30天旅遊禁令一天後，又於白宮玫瑰園臨時開記者會宣布依史塔福法（Stafford Act）進入「國家緊急狀態」，一個月內將生產500萬次新冠肺炎篩檢，以對抗這次快速擴散流行病。

川普開場表明「解除聯邦政府束縛，我正式宣布國家進入緊急狀態。」同時為各州及地方政府撥款500億美元對抗疫情，他接著說，希望有症狀的人再去醫院檢查「不希望大家跑出門來做篩檢」。

▲台灣確診個案達53例。（圖／陳昱璇製）