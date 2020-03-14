公開透明？獨裁？柯文哲將公開議員索資　引議員反彈

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後不斷強調公開透明，過去就曾研議要公開議員索資，如今傳出，2月在市長室晨會中指示資訊局，未來議員索資1年，將後上線公開。此舉引來朝野議員質疑，批評柯文哲以公開透明之名，行獨裁之實，想藉此箝制議員監督權。

對此，台北市政府發言人周台竹證實，柯市長主張公開透明，很多東西都會一步步公開透明化，相關細節雖有待研議，但大方向會朝公開議員索資的方向走。副市長黃珊珊則表示，柯文哲原打算第一時間全面公開，但自己是議員出身，明白此舉恐會干擾問政，因此建議1年後再公開，「且不公開協調會資料」、「遮蔽個資」。

根據《自由時報》報導，柯文哲去年12月要求各局處統計每位議員的索資，包含議員關心的局處、索資次數等，市府將建立數位平台，未來議員索資，市府不再給紙本資料，而是透過線上系統查看，符合環保訴求外，也讓議員索資問政更便利。

而今年2月15日當天，市長室指示資訊局需在6月15日完成索資e化上線，索資保密期限1年，並要求秘書處研訂資訊公開相關事項，等同先將議員索資上網登錄，1年後就會公布索資資料。

民進黨團總召張茂楠說，「索資」是民意代表追查弊端的過程，市府試圖讓民意代表卻步，甚至可能導致議員因而遭受攻擊與壓力，是不良善的做法。同黨議員簡舒培則說，公開索資將嚴重侵害議員質詢權。

國民黨團總召應曉薇指出，柯市長對議員存在太多不信任，過去的「違章建築爭議處理委員會」，指議員都在喬違建，公開透明很好，但為何要把議員污名化？同黨議員吳世正認為，柯文哲公開索資的目的就是想讓網軍攻擊議員、利用輿論箝制民意機關，批評此舉將讓行政權凌駕立法權。

社會民主黨議員苗博雅說，雖支持北市府公開透明的目標，但公開索資可能干擾議員追查弊案，市府若覺得議員索資很煩，可考慮公布公文，這樣議員索資也會少很多。時代力量議員林穎孟說，公開索資會讓有關單位知悉議員正在追查，恐怕會湮滅證據，市府若要公開須有配套措施。

