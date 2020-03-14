　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公開透明？獨裁？柯文哲將公開議員索資　引議員反彈

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼柯文哲到民眾黨開會 臭臉不說話。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後不斷強調公開透明，過去就曾研議要公開議員索資，如今傳出，2月在市長室晨會中指示資訊局，未來議員索資1年，將後上線公開。此舉引來朝野議員質疑，批評柯文哲以公開透明之名，行獨裁之實，想藉此箝制議員監督權。

對此，台北市政府發言人周台竹證實，柯市長主張公開透明，很多東西都會一步步公開透明化，相關細節雖有待研議，但大方向會朝公開議員索資的方向走。副市長黃珊珊則表示，柯文哲原打算第一時間全面公開，但自己是議員出身，明白此舉恐會干擾問政，因此建議1年後再公開，「且不公開協調會資料」、「遮蔽個資」。

根據《自由時報》報導，柯文哲去年12月要求各局處統計每位議員的索資，包含議員關心的局處、索資次數等，市府將建立數位平台，未來議員索資，市府不再給紙本資料，而是透過線上系統查看，符合環保訴求外，也讓議員索資問政更便利。

而今年2月15日當天，市長室指示資訊局需在6月15日完成索資e化上線，索資保密期限1年，並要求秘書處研訂資訊公開相關事項，等同先將議員索資上網登錄，1年後就會公布索資資料。

民進黨團總召張茂楠說，「索資」是民意代表追查弊端的過程，市府試圖讓民意代表卻步，甚至可能導致議員因而遭受攻擊與壓力，是不良善的做法。同黨議員簡舒培則說，公開索資將嚴重侵害議員質詢權。

國民黨團總召應曉薇指出，柯市長對議員存在太多不信任，過去的「違章建築爭議處理委員會」，指議員都在喬違建，公開透明很好，但為何要把議員污名化？同黨議員吳世正認為，柯文哲公開索資的目的就是想讓網軍攻擊議員、利用輿論箝制民意機關，批評此舉將讓行政權凌駕立法權。

社會民主黨議員苗博雅說，雖支持北市府公開透明的目標，但公開索資可能干擾議員追查弊案，市府若覺得議員索資很煩，可考慮公布公文，這樣議員索資也會少很多。時代力量議員林穎孟說，公開索資會讓有關單位知悉議員正在追查，恐怕會湮滅證據，市府若要公開須有配套措施。
 

ET快訊
白宮網站見「陳時中領導WHO」請願　狂酸譚德塞：不配擔任！
新店臨停超商前等姊下班…家中獨子慘遭20cm生魚片刀隨機捅入
還錯健保卡！口罩婦飆罵逼「磕頭道歉」…女藥師下跪淚崩：對不起
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜演練大規模感染：若「3000人確診」新北市備妥3獨棟隔離中心

確保口罩順利取貨！兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試

侯友宜超前部署「社區感染」防疫演習：找回退休醫護支援人力

北市加速處理爭議違建　全市34案列待拆、首波將拆4案

盧秀燕：政院宣告台中生煤自治條例部分無效「可能違法違憲」

公開透明？獨裁？柯文哲將公開議員索資　引議員反彈

趕做口罩斷指總統前往探視　臉書逾6萬人按讚：感謝國家隊

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

影／視察國小防疫！鄭文燦排隊領餐時說話　下秒遭小2生糾正：市長不要講話

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

Lisa聽到「AKB48真實人數」驚呆　Ella威脅練習生「好好選位子」ＸＤ

《青春有你2》「虞書欣說話」熱搜第1　蔡徐坤傻眼：是演了一部情境劇嗎？

鸚鵡隔空吵架「同頻率搖擺」 牠衰爆被狠咬：干我什麼事

《青春有你2》Ella感性演唱《都幾歲了》 網友感動：聲音都是故事

林采緹簽字掰了胡睿兒「如釋重負」　認發生撿屍風波時就想離婚

侯友宜演練大規模感染：若「3000人確診」新北市備妥3獨棟隔離中心

確保口罩順利取貨！兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試

侯友宜超前部署「社區感染」防疫演習：找回退休醫護支援人力

北市加速處理爭議違建　全市34案列待拆、首波將拆4案

盧秀燕：政院宣告台中生煤自治條例部分無效「可能違法違憲」

公開透明？獨裁？柯文哲將公開議員索資　引議員反彈

趕做口罩斷指總統前往探視　臉書逾6萬人按讚：感謝國家隊

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

影／視察國小防疫！鄭文燦排隊領餐時說話　下秒遭小2生糾正：市長不要講話

最強硬措施！伊朗軍方24hrs清空所有街道商店　檢驗全國8000萬人口

林書豪捐30萬美金抗疫　盼傳遞正能量做出改變

侯友宜演練大規模感染：若「3000人確診」新北市備妥3獨棟隔離中心

歐洲疫情燒！瑞士冰河列車停駛至4月26日、策馬特纜車停止服務

中橫公路長春橋16日上午封橋演練　車輛改行替代路線

「幹話之王」WHO譚德塞神語錄一次看：應感謝中國　網轟欠全球一個道歉

起火畫面曝！華西街40年老宅「猛竄火光」4人搶救後不治　現場燒成焦灰一片

被強壓到牆上親吻...學姊掙扎逃跑！學弟竟尾隨「從走廊拖到樓梯間」二度硬來

美防疫系統為什麼大崩壞？　揭3個關鍵性錯誤

確保口罩順利取貨！兩日95萬人預購　政院「口罩實名制2.0」展開金流測試

新竹市鬧區小貨車併排　女騎士出巷口被撞「下半身在機車、上半身分離」

政治熱門新聞

蔡宜芳爆乳主持粉絲會　竟是為張益贍穿的

綠議員舉碑文證「台灣不屬中國」！蔡正元怒嗆

王浩宇秀對話紀錄　黃光芹：誰還信任你？

羅友志爆蔡宜芳私下為人　指爆料者就是民眾黨自己人

NCC修法嚴禁通信設備標示「中國台灣」

韓國瑜抹黑陳菊「區長5年沒看過市長」　網翻「花媽合照」狠打臉：為什麼愛說謊

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

影／視察國小防疫！鄭文燦領餐時說話遭學生糾正

防疫升級！國防部禁止官兵出國　做「最壞打算」確保國軍戰力完整

台灣確診數國際排名第39　60國家代表、駐台使節高度肯定

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

李來希：誰要什麼實名制2.0！

聯合國女元首圖「獨缺台灣」　總統府嗆：換付新眼鏡、多點勇氣

美國股票大跌、封鎖歐洲英國除外　柯志恩：川普這次選情重挫

更多熱門

相關新聞

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

張益贍密謀王浩宇　蔡宜芳知情不報遭停權1年

張益贍、蔡宜芳傳出不倫戀，民眾黨12日不到10小時內火速開除張益贍黨籍，同時張也主動請辭文基會副執行長一職。至於緋聞的女主角蔡宜芳，民眾黨13日傍晚召開中評會後決議，因與民進黨桃園市議員王浩宇密謀，對蔡宜芳祭出停權一年的處分，期間不得任黨職、也不得參與黨內選舉，但仍保留黨籍。

旅館公會猛批防疫旅館　黃珊珊：不是可怕地方

旅館公會猛批防疫旅館　黃珊珊：不是可怕地方

北市將增防疫計程車　設加油棧供警消醫護休息

北市將增防疫計程車　設加油棧供警消醫護休息

民眾黨必須跨越的三大障礙

民眾黨必須跨越的三大障礙

蔡宜芳父護航女兒！廣告小妹酸「邏輯厲害」

蔡宜芳父護航女兒！廣告小妹酸「邏輯厲害」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥短片遭指「暗諷女友整型」周揚青回嗆酸民

新店男跟太太吵架　為了發洩竟拿刀隨機捅死無辜路人！

快訊／新店男走在路上...遭人持刀狠砍背部大量噴血慘死

8天去4個國家玩！男子確診新冠肺炎

新店男IG亮刀　下秒與妻大吵…一把捅死無辜路人

新店男跟妻吵架怒捅死路人　行兇原因曝光

股災燒到黃鐙輝！投資神預言「反彈日」

羅志祥、周揚青爆「分手原因曝光」！她怒PO自白文

19歲妹與20歲男友密謀殺母！媽「動脈被刺斷」慘死

美媒：川普將宣布進入緊急狀態

新竹女騎士切車遭撞「下半身還在機車上」

「韓國金針菇」釀4死36病！美國公開致命真相

口罩實名3.0？陳時中擬推家戶團購

快訊／川普：全國進入「國家緊急狀態」

冷氣團明起急凍11°C！入夜～清晨雨最多

更多

最夯影音

更多
彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！

彰化市大埔排水溝「垃圾亂象」　丟丟姐隨手拋...監視器全錄下！
神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

神級手譯員！BBC記者全英文提問 　超狂「零時差翻譯」網讚：雙語模式

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

WHO不講話、大陸講的大家又不信　陳時中：台灣也只能做好最壞打算

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

超歡樂「白粉遊戲」嗨翻全場！ 萌童超ㄎㄧㄤ反應倒整身笑歪網

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

眾量級CROWD｜PRANK互整情侶特輯

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面