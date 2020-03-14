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「我爸只剩一口氣！」喪父當幌子借錢就神隱　胖男專詐葬儀社

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鄭男透過熟識餐飲業者找上葬儀社負責人劉先生，以假名「陳嘉銘」（藍色外套者）身分，自稱父親病危委託辦喪事，卻借了醫藥費2千塊就落跑。（圖／當事人提供）

▲鄭男透過熟識餐飲業者找上葬儀社負責人劉先生，以假名「陳嘉銘」（藍色外套者）身分，自稱父親病危委託辦喪事，卻借了醫藥費2千塊就落跑。（圖／當事人提供）

圖、文／CTWANT

台中1名鄭姓男子（39歲）透過朋友介紹，找上禮儀社業者劉先生，自稱父親臨終病危要辦喪事，但因身上錢不夠，向業者借了2千塊醫藥費後離去，從此神隱，劉先生驚覺被騙，上網搜尋才發現鄭男用假名還曾以10 幾個假身分詐騙超過全台30幾家同業，是有名的「葬儀社黑名單」。

遭騙的葬儀社業者劉先生用男子的手機號碼上網一查，發現他是「葬儀社黑名單」，專騙殯葬業者。（圖／當事人提供）

▲遭騙的葬儀社業者劉先生用男子的手機號碼上網一查，發現他是「葬儀社黑名單」，專騙殯葬業者。（圖／當事人提供）

「真的很夭壽，用自己爸爸過世來騙！」劉男氣憤表示，2月26日下午，他1個朋友介紹一個自稱「陳嘉銘」的男子給他認識，表示陳父在榮總病危趕著要辦喪事，當天「陳男」還親自到禮儀公司洽談喪禮等細節。

因為是熟人介紹，加上陳男很熟悉喪禮流程，雙方談的很投機，劉男還熱心的從公司送陳男返回榮總，不過途中陳男突然說要結清醫藥費，但自己錢帶不夠要向劉男借5千塊，劉男不疑有他，把身上僅有的2千元都給陳男。

陳男拿了錢下車時還特意叮囑，他會陪著剩一口氣的父親一起搭救護車返家要劉男先到他住家等候，可是劉男和同事到了卻找不到陳男提供的住址，打了5、6通電話聯繫陳男，陳男沒多解釋只說自己快到了，要他們再等等，就這樣過了1個小時男子依舊沒出現，最後連電話都關機，劉男才驚覺受騙上當。

受害人劉先生指稱，鄭男其貌不楊，憑著一張嘴加上熟悉殯葬流程，讓許多葬儀社業者受騙上當。（圖／當事人提供）

▲受害人劉先生指稱，鄭男其貌不楊，憑著一張嘴加上熟悉殯葬流程，讓許多葬儀社業者受騙上當。（圖／當事人提供）

被騙的劉男很不甘心，除了報警之外，上網用陳男提供的電話號碼一查，才發現他是詐騙累犯，而且不叫陳嘉銘，本名是「鄭涼城」，曾用10幾個假身分專騙葬儀社，從北部到中部至少30幾家同業都被騙，葬儀社業者聽到他的電話跟名字就氣得牙癢癢，是有名的「葬儀社黑名單」。

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