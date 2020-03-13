超常被誤會心機重的4個星座！雙魚裝可憐背後原因揭曉　天蠍「我就善良！」　

▲心機是現代人用來保護自己的一種手段。（圖／翻攝自Pixabay）

記者張芳瑜／綜合報導

生活在當今的社會中，每個人多多少少都需要戴上一張面具，替自己「隱惡揚善」，不能完全以真面目示人。雖然人人都知道這個道理，但有些人卻因為這樣，反而會被說是「心機重」。《星座好朋友》就整理出4個常被人誤會心機重，但其實人很善良的星座，快來看看是哪些星座上榜吧！

天秤座

請繼續往下閱讀...

通常被認為是好好先生、好好小姐的天秤座，因為心思很細膩，又表現得一臉很溫和的樣子，但其實他們不是好脾氣，只是一直在忍耐，忍到最後受不了、被傷害了之後，才會反咬對方一口。這樣的天秤並不會想用心機主動害人，只是因為受了傷才反擊。

天蠍座

給人神秘摸不透、看不穿感覺的天蠍座，平時習慣將心事藏在內心深處，不輕易對人說，這是因為他們害怕要是向別人展露自己的心，結果卻因此受傷那怎麼辦？看似心機，其實不過是天蠍為了保護自己的偽裝，而不是因為想要陷害別人。

魔羯座

和天蠍一樣，常被認為心機重的魔羯座，其實人很善良，他們不喜歡算計別人，也不愛利用別人。但若是魔羯座對人表現出笑面虎的樣子，那表示有人傷害了他或是他所重視的人，這樣守護心中看重之人的魔羯座，會給人安穩可靠的感覺。

雙魚座

總是表現得溫柔又善良的雙魚座，有時會展現楚楚可憐的模樣，讓人覺得可能是在施展心機，不過通常雙魚會裝可憐，是因為想逃避其他人對自己的嚴厲苛責，沒有想陷害別人的意思。