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捷克譴責大陸威脅報復　外交部：歡迎新議長訪台

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▲▼中國駐捷克大使張建敏。（圖／翻攝自中國駐捷克大使館網站）

▲中國駐捷克大使張建敏。（圖／翻攝自中國駐捷克大使館網站）

記者黃巈禾／台北報導

捷克已故參議院長柯佳洛（Jaroslav Kubera）1月底離世，他生前有意訪台，但引來大陸大使威脅若成行將對捷克企業進行報復。威脅信曝光後，新任參議院長維特齊（Miloš Vystrčil）是否訪台備受關注，捷克政府11日也譴責大陸。對此，我國外交部表示，歡迎捷克議長訪台。

外交部發言人歐江安表示，捷克11日召開例行性高層外交政策會議後發布聲明，針對近來大陸駐捷克大使的恐嚇威脅予以強烈回應，強調捷克是主權國家，捷克決策者基於國家利益，獨立決定外交政策，不受外界影響，並拒絕任何形式的壓迫，同時明確肯定持續與台灣發展經貿及文化合作，並且不影響捷克及歐盟長期執行的一中政策。

歐江安指出，捷克政府的聲明彰顯大陸經貿施壓捷克勿與台灣交往是個錯誤，對全球經貿秩序只會帶來反效果，不具建設性，引起捷克政府及人民高度反感，我國政府肯定捷克政府重視與台灣持續發展多方面的關係，也重申歡迎捷克國會參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等友人適時訪台，同時我駐捷克代表處將與捷克友人保持密切聯繫。

歐江安強調，捷克與台灣長期共享民主、自由及人權等核心價值，在經貿、科技、文化及教育領域均有長足的合作，捷克是我國在歐洲第4大投資對象國，有多家我國企業投資捷克，在高科技及電子資通訊等產業密切合作，在當地創造約2萬3000個工作機會。

歐江安說明，近年來台捷陸續簽署科技創新、青年度假打工及教育合作等協定，今年2月台捷避免所得稅雙重課稅及防杜逃漏稅協定經捷克總統Milos Zeman簽署，明年1月1日生效，有利促進兩國投資貿易及人員交流。

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