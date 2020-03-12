北市3招社區防疫　公寓大廈主委相隔1公尺受訓

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情全球蔓延，北市副市長黃珊珊12日出席防災士協助防疫宣導活動，教導管委會落實社區防疫。黃珊珊強調，有大型活動指引，300人活動主辦單位要檢核，人要有一公尺距離，現場要開窗、造冊，才知道左邊、右邊是誰，這是室內活動基本配備。

市議員陳怡君憂心，從各區公寓大廈及防災士活動宣導場地，12個行政區，每場舉辦地點都在行政中心大禮堂內，防災士人數每場都有數十人參加，多則一場56人在密閉空間受訓，12場次辦下來，總計共有473人次參與過密閉會議。若受訓者若疑似被感染，疫情不變本加厲也難，再帶回每個里、每個社區大樓內，豈不讓人憂心社區感染？

▲北市社區防疫教育訓練座位相隔一公尺。（圖／記者楊亞璇攝）

對此，黃珊珊強調，盡量減少大型活動，也做好基本防護工作，就像學校不可能完全不上課，因此要場地通風，不要太密集，保持一公尺距離，通風設備良好，「不是什麼活動都不能辦，可以辦，做好防護最重要」，每一個人都要戴口罩、勤洗手，現場不要太過密集接觸、交談，正常活動可以舉辦，只是要特別小心、做好防護。

民政局區政監督科科長郭素蓉受訪指出，目前有473位受過防疫訓練的防災士，第一步是針對8221處有管委會的公寓大廈主委、總幹事教育訓練，預計3月23日前完成辦理80場左右教育訓練，第二步則是在宣傳資訊公開看板，張貼防疫宣導單，若防疫單不見了，會投遞在每一戶住民的信箱，第三步則是防災士到社區進行現地教育訓練。