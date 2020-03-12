日本若生不出抗疫對策　研究團隊：全國1150萬人將染新冠肺炎

▲新冠肺炎疫情衝擊日本。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本截至今（12）日下午3時，國內共有646人確診新冠肺炎（COVID-19），另外「鑽石公主號」郵輪則是696人感染此種病毒。北海道大學教授西浦博研究團隊則推估，若當局不採取進一步防範疫情的措施，將有9％國人確診，也就是約1150萬人遭遇感染。

《共同社》報導，為了釐清都道府縣的醫療資源需求，西浦博率領的研究團隊日前推算日本確診新冠肺炎的人數，結果發現，若政府未能採取圍堵病毒擴大的措施，將有9％公民會感染；換算日本約1.268億的人口，等同將近1150萬人會確診。不過，安倍晉三政府已採取相關措施，包括停課、禁止大型活動等，1150萬人這個數字實際是否會發生，目前可能性較低。

西浦博團隊使用去年12月到今年2月在中國取得的3.9萬人數據，推算患者之中需要住院及重症者的比例；65歲以上族群為老年人，15到64歲為成年人，0到14歲則屬兒童，研究出不同年齡的發病及住院比率。

該團隊把「基本傳染數」設為1.7人，也就是每名患者會傳染給幾個人，接著以日本2018年的人口數進行推算，等於發病數量達到1150萬人，這樣的規模也如同季節性流感。1150萬人之中，住院患者佔1.8％（230萬人）、重症患者佔0.18％（23萬人）。

至於以年齡來看，兒童發病率為5.1％，成年則是8.1％，不過重症比例較低，而老年人住院比例為5.8％，達到204萬人。西浦博研究團隊認為，疫情會在開始流行的3個月後邁入高峰，半年後則能獲得平息，若採取相關政策，就能延遲尖峰期並控制病例數。

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