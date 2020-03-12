荷蘭國王為「過度暴力」向印尼道歉　宣佈今年8/17是獨立第75年

▲荷蘭國王威廉・亞歷山大（Willem Alexander）（左）、印尼總統佐科威（Joko Widodo）（右）。（圖／路透）



實習記者劉雪兒／綜合報導

荷蘭國王威廉（Willem Alexander）攜手王后馬克西瑪（Maxima）到印尼進行4天的國事訪問，沒想到威廉10日在西爪哇茂物行宮（Bogor）典禮上，為1940年代對印尼獨立運動所施予的「過度暴力」行為道歉。此外，爭議多年的印尼獨立日也在當天有了答案，威廉宣佈今年8月17日，將會是印尼獨立的第75年。

根據《雅加達郵報》報導，威廉表示，「印尼宣佈獨立後的幾年裡，對於荷蘭向印尼人施予的『過度暴力』，我表示遺憾和歉意，且完全意識到，那些受影響的家庭仍活在痛苦和悲傷中。」此外，威廉還表示，希望未來兩國之間能建立更親密的連結，相互尊重主權和領土完整的基礎上，促進和平、正義和保護少數群體。對此，印尼總統佐科威表示，他願意跟威廉一起合作，雖然無法抹殺歷史，但可以從過去的經驗吸取教訓。

▲威廉的聲明推翻了先前荷蘭君主拒絕向印尼道歉的立場。（圖／路透）

據報導，距離上一次荷蘭君主到訪印尼是在1995年前，當時女王碧翠絲（Queen Beatrix）曾有意道歉，但遭到時任首相維姆·科克（Wim Kok）以「還沒有準備好」為理由阻止，而威廉這次的聲明，可以說是推翻了先前的立場。

值得一提的是，印尼曾在1945年8月17日宣佈獨立，但荷蘭政府不認帳，認為前女王朱麗安娜在1949年12月27日的宣佈才是印尼的「獨立日」。對此，威廉表示，今年的8月17日，將是印尼獨立的第75年。