三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網敲碗求正面照：想給她開罰單

▲三重正妹警霹靂腰包上繡著「屁孩殺手」，瞬間在網路上爆紅。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區一名正妹女警，11日中午12點騎警用摩托車巡邏時被民眾捕獲，左後側的霹靂腰包上貼著一塊魔鬼氈條，上面繡了大大四字「屁孩殺手」，罩騙在臉書社團曝光後，5小時內就累積了近5千人按讚、上百次分享，網友留言推爆「三重警察都這麼猛嗎」、「今天有看到，滿漂亮的」。

據查證，這名王姓女警（25歲）警專32期畢業，現在於三重重陽派出所服務，面貌清秀、可人，不過已經有男友。平時交通告發績效優良，專門找三重改車的屁孩懲制，每個月個人的改裝車攔查等交通績效均有達成，她在霹靂腰包上貼了四字宣言「屁孩殺手」並非空穴來風，除了有趣外，也因附近屁孩也因被攔查開單數次，看到這位殺手就會怕。

這張照片被網友拍下後PO上臉書社團「重機車友▕ 各區路況、天氣回報中心」，引起廣大網友討論，留言表示「警察小姐姐這個髮色我可以」、「台灣需要這樣的殺手」、「這位姐姐染綠色的有殺喔！」、「終於出現了 看過好幾次這個阿蛇！」、「真想給她開闖紅燈罰單」、「我猜屁孩殺手意思是指屁孩見到她就會愛上她」。

由於王姓女警的背面照片被拍下亞麻綠的馬尾髮色，部分網友認為有違紀問題，也有許多網友認為這髮色很有個性；對此三重分局表示，已經有向該名女警告誡，請她限期內改善。

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