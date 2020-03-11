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神秘實驗室曝光！台灣37種蝙蝠帶原6冠狀病毒...SARS、MERS都有

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記者徐愷昕／桃園報導

新冠肺炎爆發後外界紛紛將病毒源頭指向蝙蝠，很多人不禁好奇蝙蝠究竟為甚麼會帶原，又不會被病毒入侵。而中原大學生科系團隊經研究發現，蝙蝠族群裡面確實有6種冠狀病毒，其中就有2個還分別是跟SARS、MERS類似的冠狀病毒，但專門研究蝙蝠的陳怡寧教授表示，雖然蝙蝠是致命帶原者，但牠攜帶的病毒不會直接傳染到人類身上，另目前也尚未在台灣蝙蝠群中發現新冠病毒。

▲▼台灣蝙蝠體內有6種冠狀病毒。（圖／東森新聞）

▲中原大學蝙蝠研究團隊發現，台灣蝙蝠體內有6種冠狀病毒。（圖／東森新聞）

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台灣蝙蝠實驗室位於桃園中原大學，他們專門從蝙蝠的糞便檢體中，偵測牠是否帶原冠狀病毒，而從2002年底SARS爆發後，實驗團隊也從全台37種蝙蝠當中一一進行檢測，結果意外發現蝙蝠身上帶有SARS和MERS類似的冠狀病毒，導致這次新冠肺炎疫情延燒時，外界也不免好奇台灣蝙蝠身上到底有沒有帶原。

先前為了研究蝙蝠基因，中原大學蝙蝠研究室先從野外蒐集蝙蝠糞便後，再使用和核子生物學的方式進行偵測，經層層分析及序列比對，團隊竟真的從全台37種蝙蝠理發現冠狀病毒。

中原大學生科系教授陳怡寧表示，研究至今團隊已在蝙蝠群裡發現6種冠狀病毒，其中有2個與人類較有關，1個是跟SARS類似的冠狀病毒，另一個是跟MERS類似的冠狀病毒，但目前仍尚未發現與新冠肺炎有關的病毒。

▲▼台灣蝙蝠體內有6種冠狀病毒。（圖／東森新聞）

▲中原大學蝙蝠研究團隊利用蝙蝠糞便來分析，偵測牠們是否帶原冠狀病毒。（圖／東森新聞）

談及研究室的創立，陳怡寧教授表示，自從2002年SARS大爆發後他們就開始與全台灣的蝙蝠專家合作，開始對蝙蝠進行身高、體重、抽血及追蹤糞便等檢查，希望可以從中獲得更多資訊，同時也替醫療盡一份心力。

據了解，蝙蝠之所以被稱是病毒源頭，是因根據過去資料，全球近50年內出現惡名昭彰的病毒：伊波拉、MERS、SARS等都曾出現在蝙蝠身上，又因牠們本是夜行性動物、唯一會飛的哺乳類，大量群聚在密閉空間下自然容易攜帶病毒，再加上牠們飛行時產生能量，體溫常飆高至41度，高溫下病毒怕熱，無法入侵蝙蝠體內，所以牠們幾乎不染病。

另外，從蝙蝠研究中還可見他們特殊的基因密碼，這神奇基因不僅讓蝙蝠不會長腫瘤，還可以非常長壽，可以說是身體相當重要的保護機制，又雖然是目前蝙蝠仍是致命病毒帶原者，但大家可以放心，因牠攜帶的病毒不會直接傳染到人類身上，反之，蝙蝠獨特的基因及特色還意外成了醫學上重要的研究範疇。

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