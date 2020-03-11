高雄榕樹傾倒壓死婦　家屬提疑點...廟方去年便知樹根有問題

▲檢警11日下午前往現場驗。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪正達／高雄報導

高雄三民區義永寺10日中午傳出榕樹傾倒，壓傷樹下乘涼4位民眾造成1死3傷，家屬質疑為何看起來茂盛的榕樹應聲傾倒，是否平日疏於整理，也希望樹醫能協助找出答案；檢警11日下午到現場進行勘驗，廟方表示，去年也曾有專家表明樹可能有問題，後續也在園區的植栽持續進行整頓，但相關資料仍需彙整後，才可釐清相關責任。

據了解，當時陳姓夫婦從台中來到高雄參加親友的告別式，再陪同往生者家屬前往殯儀館火化，回程到義永寺後與另2名親友坐在榕樹下休息，怎料榕樹卻忽然傾倒，將樹下的4人全壓傷，當下一旁的民眾合力將人救出後，陳婦卻因胸口遭撞擊昏迷，後續送醫後傷重不治，當時坐在旁邊的丈夫及2名親友輕傷無大礙。

其中有家屬認為，從現場的樹根狀況來看，是否出現「老樹新種」導致樹根無法深入土中因而導致這次意外發生，廟方人員則說，過去曾有對樹木栽種有研究的信徒曾提醒樹根有問題，於是根據專業的建議在榕樹周圍的水泥造景挖洞排水，且盡量不要用藥，設法讓根部不受潮，但信徒並沒有提到褐根病等相關問題，後續也待檢警查明真相。

▲▼家屬質疑榕樹根部抓地不深，造成榕樹傾倒。（圖／記者洪正達攝，下同）

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