台人最愛吃沙拉！美食外送平台精選5家健康美食餐廳　還貼心備註卡路里

▲戶戶送精選5家健康美食餐廳。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

近年來健康意識抬頭，無論是上班族還是家庭都傾向於「吃得健康」，根據美食外送平台數據顯示，民眾最愛外送健康美食第一名就是沙拉，為讓消費者不用糾結餐餐吃進多少卡路里，「戶戶送」Deliveroo精選5家貼心備註餐點卡路里的健康美食餐廳，為民眾紀錄健康飲食日常。

美食外送平台「戶戶送」Deliveroo宣布進軍桃園，合作餐廳數達近6,000家，其中，有10%餐廳提供健康料理，且根據數據顯示，民眾下單健康美食比例逐月增加，而選擇「吃得健康」的消費者最多位於松山區，其次則是大安區、信義區，為讓民眾可以準確知道自己一天吃進多少卡路里，戶戶送精選平台上5家健康美食餐廳，且通通都有備註餐點含多少卡路里，貼心破表。

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▲泰式酸辣豬便當、牛小排烤馬鈴薯沙拉。



平台推薦選擇「DELI DAY橄欖油健康餐盒」的鮭魚沙拉，嚴選軟嫩鮭魚腹肉，搭配綜合萵苣、水煮蛋，再淋上適量油醋醬，一份只要566大卡，如果是肉食族可選擇「河馬力士複合式運動館」的牛小排烤馬鈴薯沙拉，使用新鮮食材，牛肉、馬鈴薯及蔬菜沙拉，只有210大卡卻擁有滿滿飽足感。

除沙拉，若想來份潛艇堡的可下單「SUBWAY」的嫩切雞肉6寸潛艇堡，一顆只需261大卡，至於想要低卡路里又想要來點辛辣口感的餐點，「三個大叔」的泰式酸辣豬便當就是首選，以水煮瘦豬肉片淋上自製泰式醬，再搭配地瓜、水煮蛋、水煮新鮮時蔬與紫米飯，最後，少油低鈉低卡的義式花香嫩雞胸肉輕食餐盒，就必須選擇採蒸煮烤的「樂活食堂」，就是要讓上班族不用擔心攝取過多的卡路里。