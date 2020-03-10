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Live／第一架華航武漢包機「169人抵台」！陳時中親自到場

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記者柯沛辰／桃園報導

第一班華航包機10日深夜11點37分返抵國門，機上169乘客，主要對象是滯留湖北急需返台人員，包括老弱婦孺和回台就學的子女等，下機後SOP比照「橫濱模式」處理，指揮官陳時中也會到場。

第一班華航包機原先預計下午5點從武漢起飛、晚間7點45分降落桃園機場，但18人拒絕配合檢疫、11人消失，造成登機延誤，加上晚間8點55分發生女乘客體溫過高，一家三口被請下機，還有一人出現類似情況，最後機上剩169乘客，延後至晚間9點43分才起飛。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

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▲▼武漢第二批包機返台，陳時中抵達現場。（圖／記者陳以昇攝）

▲武漢第二批包機返台，陳時中抵達現場。（圖／記者林敬旻、陳以昇攝）

指揮中心表示，華航部分，將由我方隨機檢疫小組完成健康評估（4名醫師、9名護理師）；東航部分，則由中國檢疫人員完成健康評估，並由我方隨機檢疫小組派員共同返台（1名醫師、2名護理師）。

至於下機後SOP比照「橫濱模式」，有症狀就會送醫，若經篩檢沒發燒，則需出示檢驗陰性證明才能離開機場、送去檢疫所隔離14天，因此一架包機從抵台到檢疫完成離開，推估需要3到5小時。若兩架包機返台，可能需間隔同樣的處理時間。

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢台商專機返台，第一架華航班機進入機棚關門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

▲武漢第二批包機返抵國門，關上機棚門檢疫。（圖／記者林敬旻攝）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，按照我方要求的包機原則，需首架包機抵達桃園機場，並全部下客完成後，「第二架才能飛進來。」

目前現場已先預留停機坪空間，但棚廠空間有限，兩架包機沒辦法一起進去，將依指揮中心主導，待第一架班機下客完成，再檢疫第二架班機。

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