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屏監戒護科長在監獄門口遭打斷手腳　5煞判賠162萬

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▲屏東監獄陳姓科長遭斷手腳案，屏東地院民事庭楊男等5人共同賠償162萬多元 。（圖／記者陳崑福攝，圖資料照片）

▲屏東監獄陳姓科長遭斷手腳案，屏東地院民事庭楊男等5人共同賠償162萬多元 。（圖／記者陳崑福攝，圖資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監獄陳姓戒護科長在監獄門口遭惡煞圍堵打斷手腳案，刑事部分，屏地院依傷害罪，判決楊姓男子等4人各10個月有期徒刑，另同車接應的林姓男子5個月徒刑；陳姓科長對5人提出民事賠償，判決結果出爐，法院認為楊男等5人應連帶賠償162萬多元，全案還可上訴。

據悉，案發後，陳姓科長已調離屏東監獄，傷勢還在慢慢復原。

陳姓戒護科長於2018年12月27日的上午6點半左右，開車行經監獄門口，遭楊姓男子等5人開車擦撞，其中4人見陳科長下車，就分持持球棒衝上前去一陣狂毆，導致科長右手掌等處骨折。

雖楊男等人辯稱係行車糾紛，但獄方人員研判應該「假車禍真教訓」，警告意味明顯，由於檢方查不出幕後主使者，無法證明是預謀犯罪，依傷害罪將他們5人分別起訴。

傷害罪部分，屏東地院於 2019年10月間依共同傷害罪判處楊、許、邱、鍾等4人各10個月徒刑，另一同車林姓共犯判刑5個月，可易科罰金。

陳姓科長以左手掌等處骨折，向法院提出民事賠償官司，日前法院判決出爐，合議庭認為楊等5人應該賠償醫療費等費用共162萬多元。

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