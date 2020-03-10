桃勤、華儲2官股董座被拔　蘇貞昌：任期到期屆滿下台

▲行政院長蘇貞昌接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

有報導指稱，行政院長蘇貞昌下令政治人物不准再任官股企業董事長，並開鍘撤換。對此，蘇貞昌10日受訪時說，用人就是專業、適才適所，而政治也是專業，總統蔡英文也交代，就是用好人才。

根據媒體報導指稱，蘇貞昌下令政治人物不准再擔任官股企業董事長，預計一口氣撤換多人，並從交通部開始，包括桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都已於上週被拔。

對此，蘇貞昌10日出席立法院會前受訪時說，卸任的都是任期到期屆滿下台，上台都是從基層出身很專業，用人就是專業、適才適所，而政治也是專業，受到人民監督，用在什麼地方，並不會有酬庸問題，這也都是總統蔡英文交代，就是用好人才，行政院也用這原則做事。

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