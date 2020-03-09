子女從出生到碩士畢「至少要花500萬元」！全球人壽新推保單：定額給付規劃退休保障

▲全球人壽鼓勵青壯世代「退休靠自己」，可利用保單分擔責任。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

台灣即將在2026年進入超高齡社會，衛生福利部最新統計，台灣55.3%長者退休後「必須靠自己」，青壯世代經濟負擔也加重。全球人壽表示，可透過利率變動型增額終身壽險，達到保障與退休規劃兼具的目標。

根據調查，台灣青壯世代在養育子女，從懷孕一路到碩士畢業，預計至少要花費500萬元；行政院2018年度家庭收支調查報告，55歲以上的退休族群平均每月基本消費支出至少1.5萬至2萬元，想要追求適足的退休生活者，平均每月需要3萬至4萬元。

全球人壽指出，若只靠勞工保險年金、國民年金等社會保險，老年生活恐怕只能求得「基本溫飽」，青壯世代在保險規劃該如何同時兼顧對孩子與家人的責任以及準備退休金的兩大責任，常常陷入左右為難的困境。

全球人壽商品部副總經理鄭中安表示，青壯世代可透過定額給付型終身壽險協助退休規劃，以「全球人壽加大誠意168利率變動型增額終身壽險」定額給付型保單為例，商品繳費6年期間之內，可提高壽險保障，繳費期滿後回歸成為資產累積型商品，申請轉入投保年金險。

這張保單結合「保障」跟「資產累積」特質。鄭中安說，保戶可選擇將保險金以分期定額給付的方式，按年或按月以指定金額給付給受益人，避免不當挪用或家人不善管理，此外，透過宣告利率機制，每年領取年金金額不低於前一年領取金額，也可讓年金金額有機會領更多，且活越久、領越多，最高可領到110歲。

鄭中安建議，對於45歲以上或屆臨退休的青壯世代，除了平時保險規劃，在進行退休規劃補強時，也可以利用這類型商品來彌補保障；至於退休規劃不足的部分，可透過保單因應退休警報即將響起的青壯世代，達到兼具保障、退休規劃的目標。

▲全球人壽新推出「加大誠意168利率變動型增額終身壽險」（定額給付型）8大特色。（圖／記者楊絡懸製表）