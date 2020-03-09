滯留武漢男當「醫院清潔工」換吃住！　他負責重症區「1天2250」：緊張死

▲90後年輕男子「大連」在武漢醫院內擔任清潔員。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

武漢宣佈封城後，當時有許多來不及離開的外地人士被迫滯留。遼寧一名28歲男子大連（化名）搭錯車，意外到了武漢，在流浪幾天之後，在武漢第一醫院找到了「隔離區清潔工」的工作，包吃住一天500塊人民幣（約2250元新台幣）工資。

綜合陸媒報導，大連2月12日搭高鐵從上海要去湖南長沙談公事，但卻不小心進到了武漢專門車廂，最後也在武漢被趕出站，由於沒有地方可以去，差點要露宿街頭，之後他幾經輾轉，成功應徵到了武漢第一醫院隔離區清潔員。

大連一天工作12小時，從早上7點開始一直到晚上10點，三次穿防護服進艙，中間兩次共休息3小時，穿上防護服後不能喝水、不能上廁所，他自稱是武漢第一醫院的「憋尿小王子」。

主要工作內容包含清理生活垃圾，還有拖地，衛生消毒，晚上還要收拾處理醫護人員穿過的防護服。大連負責的樓層都是重症患者，病人一說話，他緊張到死，咳嗽一聲，心臟都要掉出來，「我收他們吃完飯的盒飯，進病房收，我都想要個竹竿挑出來」。

大連表示，「剛開始的感覺，就是害怕，特別害怕。進去以後不敢動。腦袋知道要幹什麼，但是手腳不敢動。確實害怕。幹什麼都躡手躡腳的。現在吧，就感覺，很多患者都出院了，好了很多很多。我們那今天又有兩個出院的，我感覺其實也沒什麼。」

這樣的經歷讓大連成為了武漢第一醫院的紅人，但其實怕父母會擔心，他向父母隱瞞實情，謊稱自己在長沙。等到疫情過去之後，他希望可以看看武漢大學櫻花，再看之後是否可以跟著大連醫療團隊一起回家。