義大利封城消息走漏！　千萬民眾出逃米蘭「如喪屍出巡」

實習記者陳妙津／綜合報導

義大利北部新冠肺炎疫情惡化，總理孔蒂8日凌晨表示，他已簽署封城禁令，宣布即日起封閉倫巴底、威尼托等經濟大區，至少隔離到4月3日，其中包含米蘭等知名大城，數以萬計的民眾得知消息後緊急星夜出門，前往火車站搭車逃離疫區，街頭一時間滿是逃亡潮宛如喪屍出巡，出城道路上也大塞車。

▲ 義大利當局7日準備封鎖倫巴底（Lombardy）地區，米蘭車站出現軍警人員，車站閘口關閉。（圖／路透，下同）



據《衛報》報導，包括金融大都米蘭在內，整個倫巴底大區及疫情最嚴重的北義14省將在即日起封閉，至少到4月3日才會再度開放，這是由於義大利死亡人數一天大增133人，確診人數暴增1492例而採取的緊急措施，目前義大利已成為中國外，疫情最嚴重的國家。

民眾在該段期間不得隨意出入，婚喪喜慶等聚會活動，電影院、酒吧等人群聚集地都強制取消並關閉至4月3日。當局表示，只要有民眾不遵守禁令，將會面臨3個月的徒刑，以及206歐元的罰金。總理孔蒂表示，「我們瞭解禁令會為群眾帶來不便和犧牲，但這次我們必須負起責任，我們必須明白，所有人都要遵循這些措施。」

不過封城消息提早被當地晚報走漏風聲，導致數以萬計的民眾接獲消息後，提著大包小包匆忙趕往米蘭車站，期望能趕上最後一班通宵列車出城。從車站大廳向下望去，能見到民眾密密麻麻地擠在通道上，朝著同一方向匆忙離去，宛如喪屍出巡。

病毒學教授羅伯托（Roberto Burioni）則警告，「新聞洩漏禁令讓許多人趁此機會逃離，會使禁令出現相反效果，有些逃離者甚至會因此在離城過程中受到感染」