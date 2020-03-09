藍委凍結8成防疫預算…挨酸「社區做口罩能防疫？」　網聲援：專門扯後腿

▲總統蔡英文慰問疫情中心。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

政府為新冠肺炎疫情影響，編列600億的紓困特別預算振興產業，而國民黨立委翁重鈞9日審查預算時，欲提案凍結特別預算的80％，相當於480億元，引發各界抨擊。

對此，前民進黨籍立委、林靜儀醫師在臉書發文批評，「欸，可以不要這樣嗎？你們真的以為請長輩做口罩就能防疫了嗎？」

林靜儀指出，根據主計總處的資料，這一次特別預算案，防疫的部分大概編了195億，包括購買供隔離人員使用的電子監控手機，改善訊號，隔離地點的改建，醫院購置額溫槍等防疫設備等。

林靜儀表示，這次疫情，對醫療機構是很沈重的人力負擔，對於國家和各種行業也有極大的經濟衝擊。她感嘆，「拜託，防疫這種事，人民合作的國家隊都無償的那麼拼了，國家要拿錢出來做事，可以不要卡那麼多預算嗎？」

林靜儀說，凍結一個月之後再審議，也就是到時候還要再開委員會，再質詢，然後再給指揮中心阿公阿嬤社區做口罩這種建議嗎？

不少網友也留言聲援，「這非常打擊防疫小組的信心，這樣怎麼給醫護人員有被對等的感覺。」、「真是扯後腿不遺餘力！」、「他們這樣是在刷存在感嗎?」、「專門的扯後腿黨」、「此刻應該更團結，別在政黨惡鬥」。

▲國民黨立委提案凍結防疫預算。（圖／翻攝林靜儀臉書）

不過，這像凍結預算的提案最後因連署人數不足，並未成案。對此，翁重鈞透過新聞稿表示，他提案的目的是要凸顯特別預算倉促上路，避免行政機關浪費公帑，以及凸顯預算遭濫用事後又規避國會監督的問題，強調自己樂見防疫特別預算順利通過，但也呼籲政府用所當用。

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