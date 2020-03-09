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中鏢韓男自我隔離「每天寫日記」！25天超強自制力　連媽媽都沒事

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▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲解說員確診新冠肺炎，卻因為超強警覺心，沒有傳染給任何人。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情相當嚴重，日本、韓國不斷有確診案例出現。不過，南韓有位「模範確診者」，上個月底確診新冠肺炎，至今從未感染給其他人，全都歸功於這位「模範確診者」的超強自制力。

香港學者鍾樂偉在臉書上分享，這名模範確診者的職業是觀光解說員，1月23日至26日之間，曾接待過中國旅客，2月1日開始感到喉嚨痛、頸部疼痛、胸悶等症狀，懷疑自己感染新冠肺炎。

擔心自己染病，又會把病毒傳染給他人，這名觀光解說員立刻請假，留在家中休息，每天用日記記錄症狀、治療情況。症狀初發時，他曾向醫院求救，但當時因為沒有前往中國，因此沒辦法進行檢測。

▲武漢肺炎日趨嚴重，台北市民於寒流來襲戴口罩防範。（圖／記者林敬旻攝）

▲為了避免傳染，這名解說員連大眾交通都盡量避免搭乘。（示意圖／記者林敬旻攝）

2月初時，他多次外出看醫生，但每次都去住家附近的醫院，且盡量避免搭乘巴士、地鐵等交通工具，幾乎都以步行前往，只有超過1小時車程時，才會選擇搭巴士。

此外，他與媽媽同住，但媽媽年事已高，他也相當害怕傳染，因此在家中也戴著口罩、手套，餐具也會每次都進行消毒。第一次進行檢測時，他的篩檢結果呈現陰性，但沒有讓他感到比較放鬆，直到2月23日再度檢測時，才確診新冠肺炎。

確診後，韓國防疫部門找出他的接觸者，逐一進行篩檢，結果全數都未受到感染，他也因此被稱為「模範確診者」，甚至事蹟還被做成海報，大肆宣傳。

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