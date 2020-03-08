女子倒頭栽埋進雪堆　雙腳空中擺動...滑雪者包包拿出鏟子搶救

▲法國阿爾卑斯山是許多滑雪迷必去的地方。（圖為薩莫安斯度假村／記者陳涵茵攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

英國23歲愛好滑雪的威爾·菲爾德（Will Field）3日在法國阿爾卑斯山較偏僻的度假區滑雪時，驚見雪坡上有兩條腿在雪地裡擺動，趕緊上前查看，沒想到該女子倒頭栽埋近雪堆裡，再晚一點發現可能會因此窒息，30秒的搶救過程被菲爾德身上的攝影機全錄下來。

根據SUN報導，跌進雪堆的是度假小屋的一名員工，決定休假時滑雪放鬆心情，沒想到不小心跌倒埋進雪裡。從影片中可以發現，往下滑時有一雙穿著紅色褲子的雙腳不停擺動，菲爾德停下來脫掉手套，一邊從包包裡拿出鏟子，一邊大喊「保持冷靜」，一旁的路人見狀後也過來徒手幫忙鏟雪。

挖了30秒終於將女子救出，女子獲救後表示，當時剛好撞上一塊較硬的雪堆，結果從滑雪板上飛出去，才會倒頭栽埋進雪中，嘗試靠自己的力量脫困，但完全無法動彈，但她知道後方會有人發現她，所以沒有感到很害怕。當菲爾德出現時女子才開始感到害怕，「如果沒有人出現，不知道我會怎麼樣。」

菲爾德表示，雖然沒有埋的很深，但是在雪中的氧氣也就只有那麼多，如果沒有及早把她的救出來，很有可能就會窒息而死亡，還好她穿著顯眼的紅色褲子，在遠處就可以看到。菲爾德在當地待了四個月，每次滑雪都會攜帶安全裝備，他也呼籲大家，「在外面滑雪時，隨身攜帶安全裝備是一件很重要的事情」。